Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu

Pivnica Radošina, ktorú spoluvlastní manželka obžalovaného oligarchu Norberta Bödöra, Petra, tento rok dostala dotáciu vyše 81-tisíc eur od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
Investigatívne centrum Jána Kuciaka zmapovalo projekty s väzbou na Norberta Bödöra, ktoré boli v uplynulých rokoch spolufinancované dotáciami z PPA. Majitelia mobilného operátora 4ka, v ktorom mal Bödör v minulosti podiel, dostali v jednom roku dotácie pre štyri firmy, celkovo v hodnote takmer 3,5 milióna eur. Okrem ovocných skladov vyvoláva pochybnosti aj agroturistické centrum, kde mali vyrábať mäsové a mliečne produkty.
Pivnica Radošina bola jednou z mála spoločností, ku ktorým sa oligarcha blízky Smeru Norbert Bödör otvorene priznával. Dnes polovicu vinárstva vlastní jeho manželka Petra. Po takmer deviatich rokoch mu Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) opäť schválila nenávratný finančný príspevok. V januári 2025 podpísali zmluvu na dotáciu vyše 81-tisíc eur na nákup sadeníc, traktorov a ďalších strojov.
Bödörová svoj podiel drží cez firmu Merus od konca júna 2024. Vo vlastníckej štruktúre nahradila svojho manžela. Jeho podiel v decembri 2021 zaistil Špecializovaný trestný súd, keďže oligarchu stíhali za trestné činy, pri ktorých by mu v prípade odsúdenia automaticky prepadol majetok. Po novelizácii Trestného zákona súd v októbri 2023 zaistenie zrušil. Zmenám v zákone predchádzalo rozhodnutie Ústavného súdu, že trest povinného prepadnutia majetku pri niektorých trestných činoch odporuje princípu primeranosti trestov. Podnet na preskúmanie podali politici vtedy opozičného Smeru.
Mediálne známou sa Pivnica Radošina stala predovšetkým, keď sa po voľbách 2020 rozbehli vyšetrovania viacerých veľkých káuz z éry bývalých vlád Smeru. S Bödörom sa podľa výpovedí svedkov v kauze Očistec v Radošine stretávali viacerí vysokopostavení funkcionári polície či prokuratúry vrátane bývalého policajného prezidenta a dnes politika Smeru a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara či z korupcie usvedčeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Účasť na schôdzkach vo vinárstve priznal aj minister obrany Robert Kaliňák.
„Na jeseň 2017 na tomto stretnutí ma Noro požiadal, či by som nezabezpečil sledovanie novinárov a politikov vo vzťahu k nejakým informáciám, ktoré potrebovali,“ vypovedal v novembri 2020 bývalý šéf finančnej kriminálky Ľudovít Makó o tom, že v Radošine preberali aj sledovanie novinárov.
O Pivnici Radošina písal už v roku 2017 aj Ján Kuciak. Všimol si, že Bödörova spoločnosť bola za éry Ľubomíra Jahnátka v čele rezortu pôdohospodárstva mimoriadne úspešná v získavaní dotácií z PPA. Na jar 2016 získala spolu až 2,65 milióna eur. Neskôr, už podľa zmlúv v Centrálnom registri, nedostala žiadnu väčšiu dotáciu až do januára tohto roka.
Norbert Bödör je obžalovaný v Dobytkárovi, jednej z najväčších korupčných káuz minulých vlád Smeru. Týka sa úplatkov a vybavovania eurodotácií práve na PPA. Z korupcie obžalovaný oligarcha od jari tohto roka chodí na stretnutia s premiérom Robertom Ficom na úrad vlády.
Vinárstvo, ktoré spolovice vlastní jeho manželka, uzavrelo zmluvu na nenávratný finančný príspevok už za súčasného generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka. Udialo sa to len dva mesiace predtým, než Národný kontrolný úrad (NKÚ) vydal správu z kontroly v PPA. Tá v protikorupčnom systéme agentúry odhalila výrazné medzery.
„Platobná agentúra má formálne nastavené protikorupčné opatrenia a vykonala v tejto oblasti za ostatné tri roky nevyhnutné opatrenia. Ich realizácia však naráža na personálne a odborné limity, slabé kontrolné mechanizmy a nízku mieru transparentnosti procesov. Dobre nastavený systém tak stále zostáva len ‚na papieri‘, primárne preto, aby spĺňal akreditačné požiadavky Európskej komisie, zistila národná autorita pre oblasť externej kontroly,” uviedli kontrolóri.
Z PPA nám do uzávierky neodpovedali, či Pivnici Radošina už vyplatili celú dotáciu na nákup sadeníc, traktorov a ďalších prístrojov k spracovaniu viniča. Nedozvedeli sme sa ani to, či nie je problém, že jej spoločníčka je manželka človeka obžalovaného v korupčnej kauze, ktorá sa týka práve PPA.
Pivnica Radošina je s výnimkou roku 2018 každý rok v strate. Rok 2024 skončila s mínusom vyše 330-tisíc eur. Rok predtým, čo bola najaktuálnejšia účtovná závierka v čase posudzovania žiadosti o dotáciu, malo vinárstvo ešte o stotisíc väčšiu stratu.
Neodpovedala ani Petra Bödörová, ktorej sme otázky poslali emailom.
