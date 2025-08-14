Kategórie
Natália Mišániová
dnes 14. augusta 2025 o 6:30
Čas čítania 5:03

Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace

Kategória:
Slovensko
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Zdroj: MEDIREX

Nakaziť sa môžete aj v luxusnom hoteli, v bazéne či pri konzumácii neumytého ovocia.

V poslednom období pribúdajú prípady, kedy sa najmä počas dovolenky a ciest do zahraničia turisti stretávajú s nebezpečnými parazitmi, baktériami či vírusmi. Riziko infekcie pritom nie je výlučne spojené iba s exotickými destináciami, ale aj s obľúbenými dovolenkovými miestami v Európe či dokonca na Slovensku.

K téme sme oslovili vedúceho úseku parazitológie laboratórií MEDIREX RNDr. Vojtecha Boldiša, PhD., ktorý nám priblížil najčastejšie parazitárne ochorenia ohrozujúce cestovateľov, spôsoby prenosu týchto parazitov, ich príznaky a prevenciu. Zároveň vysvetlil, kedy je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc a aké laboratórne vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť skrytú infekciu.

Parazitolog RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
Parazitolog RNDr. Vojtech Boldiš, PhD. Zdroj: Medirex
V tomto článku si prečítaš:
  • Ktoré parazity najčastejšie ohrozujú turistov v dovolenkových destináciách a ako sa nimi možno nakaziť.
  • Prečo sa infekciou môžeš nakaziť aj v hoteli s vysokým hygienickým štandardom.
  • Ktoré oblasti sveta sú momentálne najrizikovejšie z hľadiska parazitárnych ochorení.
  • Ako rozpoznať príznaky parazitickej infekcie a kedy vyhľadať lekára po návrate z dovolenky.
  • Aké sú inkubačné doby a možné dlhodobé následky neliečených infekcií.
  • Aké laboratórne vyšetrenia sa robia pri podozrení na nákazu.
  • Zásady prevencie a odporúčania pred cestou do rizikových krajín, vrátane očkovania a užívania probiotík.
  • Či môžeš parazitickú infekciu z dovolenky preniesť na členov domácnosti.


Aké parazity najčastejšie ohrozujú turistov v dovolenkových destináciách a akými spôsobmi sa môže človek najčastejšie nakaziť? Z hľadiska parazitárnych ochorení sú veľmi závažné črevné parazity, ako Entamoeba
histolytica. To je meňavka, ktorá sa vyskytuje najmä v krajinách s nízkou hygienou, napríklad v Indii. Ďalej ankylostómy, červy, ktorých larvy prenikajú cez kožu bosých nôh pri kontakte s kontaminovanou pôdou. Nebezpečné sú aj Clonorchis sinensis či Opisthorchis felineus, čo
sú tkanivové motolice, ktoré sa prenášajú konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného
rybieho mäsa.

13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť

Potom sú to očné parazity akantaméby, ktoré spôsobujú infekciu rohovky oka, nakaziť sa môžete vodou. Medzi ďalšie parazity patria dirofilárie, prenášané komármi, ktoré sa
vyvíjajú pod kožou a môžu spôsobiť podkožné hrčky alebo dokonca infekciu oka. Rizikové sú
aj parazity z vodných zdrojov, napríklad kryptosporídie, ktoré spôsobujú hnačky, najmä u
detí. Každoročne tiež na Slovensku v našich laboratóriách zachytíme importované prípady
nebezpečnej malárie.


Infikovať sa parazitmi môžeme pitím kontaminovanej vody, konzumáciou neumytého ovocia
a zeleniny či zjedením nedostatočne tepelne upraveného mäsa, kontaktom s pôdou alebo
uštipnutím infikovaným komárom či iným krv cicajúcim hmyzom, prípadne ďalšími spôsobmi.

Ancylostoma duodenale Dirofilaria repens - dirofilarióza Plasmodium falciparum - malária Ancylostoma duodenale
Zobraziť galériu
(4)


Je možné nakaziť sa parazitmi aj v kvalitnom hoteli s vysokým hygienickým štandardom? Alebo len pri „dobrodružnejšej“ dovolenke mimo rezortov? Parazitárne infekcie sa môžu príležitostne vyskytnúť aj v luxusných hoteloch. Napríklad
akantaméby sú jednobunkové mikroskopické organizmy a vyskytujú sa vo všetkých typoch
vôd, vrátane hotelových bazénov a vodovodných sietí, a sú odolné voči chlóru. Aj parazity
ako kryptosporídie sa môžu nachádzať v kontaminovanej vode a spôsobiť hnačky.

13. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 4:02 Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ

Takisto si môžete v kufri priniesť ploštice, ktoré dlhodobo prežívajú v škárach postelí či nábytku a nemusia byť len v nižších hotelových kategóriách. Avšak riziko je podstatne vyššie pri cestovaní mimo rezortov, kde sú hygienické podmienky často horšie.


V sladkovodných prehriatych vodách sa môže vyskytovať aj extrémne nebezpečný parazit -
voľne žijúca meňavka Naegleria fowleri, ktorú poznáme aj ako mozog požierajúca améba.
Vyskytuje sa v termálnych vodách a počas kúpania sa dostáva cez nos až do centrálneho
nervového systému. Nákaza je extrémne vzácna, ale spôsobuje vážny zápal mozgu s
vysokou pravdepodobnosťou smrti. Žiaľ, tragický prípad 11-ročného chlapca zo Slovenska
nám pripomína, že parazity nie sú problémom len exotických destinácií so slabou úrovňou
hygieny.

Akantaméby
Akantaméby Zdroj: MEDIREX
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
