Nakaziť sa môžete aj v luxusnom hoteli, v bazéne či pri konzumácii neumytého ovocia.
V poslednom období pribúdajú prípady, kedy sa najmä počas dovolenky a ciest do zahraničia turisti stretávajú s nebezpečnými parazitmi, baktériami či vírusmi. Riziko infekcie pritom nie je výlučne spojené iba s exotickými destináciami, ale aj s obľúbenými dovolenkovými miestami v Európe či dokonca na Slovensku.
K téme sme oslovili vedúceho úseku parazitológie laboratórií MEDIREX RNDr. Vojtecha Boldiša, PhD., ktorý nám priblížil najčastejšie parazitárne ochorenia ohrozujúce cestovateľov, spôsoby prenosu týchto parazitov, ich príznaky a prevenciu. Zároveň vysvetlil, kedy je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc a aké laboratórne vyšetrenia môžu pomôcť odhaliť skrytú infekciu.
- Ktoré parazity najčastejšie ohrozujú turistov v dovolenkových destináciách a ako sa nimi možno nakaziť.
- Prečo sa infekciou môžeš nakaziť aj v hoteli s vysokým hygienickým štandardom.
- Ktoré oblasti sveta sú momentálne najrizikovejšie z hľadiska parazitárnych ochorení.
- Ako rozpoznať príznaky parazitickej infekcie a kedy vyhľadať lekára po návrate z dovolenky.
- Aké sú inkubačné doby a možné dlhodobé následky neliečených infekcií.
- Aké laboratórne vyšetrenia sa robia pri podozrení na nákazu.
- Zásady prevencie a odporúčania pred cestou do rizikových krajín, vrátane očkovania a užívania probiotík.
- Či môžeš parazitickú infekciu z dovolenky preniesť na členov domácnosti.
Aké parazity najčastejšie ohrozujú turistov v dovolenkových destináciách a akými spôsobmi sa môže človek najčastejšie nakaziť? Z hľadiska parazitárnych ochorení sú veľmi závažné črevné parazity, ako Entamoeba
histolytica. To je meňavka, ktorá sa vyskytuje najmä v krajinách s nízkou hygienou, napríklad v Indii. Ďalej ankylostómy, červy, ktorých larvy prenikajú cez kožu bosých nôh pri kontakte s kontaminovanou pôdou. Nebezpečné sú aj Clonorchis sinensis či Opisthorchis felineus, čo
sú tkanivové motolice, ktoré sa prenášajú konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného
rybieho mäsa.
Potom sú to očné parazity akantaméby, ktoré spôsobujú infekciu rohovky oka, nakaziť sa môžete vodou. Medzi ďalšie parazity patria dirofilárie, prenášané komármi, ktoré sa
vyvíjajú pod kožou a môžu spôsobiť podkožné hrčky alebo dokonca infekciu oka. Rizikové sú
aj parazity z vodných zdrojov, napríklad kryptosporídie, ktoré spôsobujú hnačky, najmä u
detí. Každoročne tiež na Slovensku v našich laboratóriách zachytíme importované prípady
nebezpečnej malárie.
Infikovať sa parazitmi môžeme pitím kontaminovanej vody, konzumáciou neumytého ovocia
a zeleniny či zjedením nedostatočne tepelne upraveného mäsa, kontaktom s pôdou alebo
uštipnutím infikovaným komárom či iným krv cicajúcim hmyzom, prípadne ďalšími spôsobmi.
Je možné nakaziť sa parazitmi aj v kvalitnom hoteli s vysokým hygienickým štandardom? Alebo len pri „dobrodružnejšej“ dovolenke mimo rezortov? Parazitárne infekcie sa môžu príležitostne vyskytnúť aj v luxusných hoteloch. Napríklad
akantaméby sú jednobunkové mikroskopické organizmy a vyskytujú sa vo všetkých typoch
vôd, vrátane hotelových bazénov a vodovodných sietí, a sú odolné voči chlóru. Aj parazity
ako kryptosporídie sa môžu nachádzať v kontaminovanej vode a spôsobiť hnačky.
Takisto si môžete v kufri priniesť ploštice, ktoré dlhodobo prežívajú v škárach postelí či nábytku a nemusia byť len v nižších hotelových kategóriách. Avšak riziko je podstatne vyššie pri cestovaní mimo rezortov, kde sú hygienické podmienky často horšie.
V sladkovodných prehriatych vodách sa môže vyskytovať aj extrémne nebezpečný parazit -
voľne žijúca meňavka Naegleria fowleri, ktorú poznáme aj ako mozog požierajúca améba.
Vyskytuje sa v termálnych vodách a počas kúpania sa dostáva cez nos až do centrálneho
nervového systému. Nákaza je extrémne vzácna, ale spôsobuje vážny zápal mozgu s
vysokou pravdepodobnosťou smrti. Žiaľ, tragický prípad 11-ročného chlapca zo Slovenska
nám pripomína, že parazity nie sú problémom len exotických destinácií so slabou úrovňou
hygieny.
