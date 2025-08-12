Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa už v piatok stretnú na Aljaške, aby rokovali o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Analytik Alexander Duleba pre Refresher vysvetľuje, čo k summitu viedlo a aké scenáre sú na stole.
Už tento piatok 15. augusta sa na Aljaške stretne americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Pôjde o prvý osobný rozhovor lídrov USA a Ruska od začiatku vojny na Ukrajine. Summit má byť podľa Bieleho domu zameraný na „hľadanie cesty k prímeriu“ a možno aj na spustenie širších mierových rokovaní.
Takéto stretnutie sa koná po týždňoch diplomatického napätia a ultimát, ktoré Trump adresoval Kremľu. Súčasťou tlaku boli aj hrozby sankcií voči krajinám, ktoré naďalej odoberajú ruskú ropu – vrátane kľúčového odberateľa Indie. Práve tento tlak podľa analytika zahraničnej politiky Alexandra Dulebu prinútil Putina súhlasiť s priamym rokovaním.
Aby sme zistili, čo by tento summit mohol priniesť, oslovili sme politológa Alexandra Dulebu. Odborník zhodnotil nielen potenciál a limity samitu, ale aj to, čo by muselo nasledovať, aby sa z neho stal skutočný krok k mieru.
