Holding Porsche SE zhoršil celoročný výhľad zisku.
- Holding Porsche SE, väčšinový vlastník koncernu Volkswagen, výrazne zhoršil svoj celoročný výhľad.
- Dôvodom je náročná situácia, v ktorej sa skupina VW a jej dcérska spoločnosť Porsche AG nachádzajú.
Širší kontext: Na tento rok očakávajú zisk po zdanení medzi 1,6 miliardami a 3,6 miliardami eur. Predtým predpovedali zisk v rozmedzí 2,4 miliardy až 4,4 miliardy eur. Za prvý polrok zarobil holding 1,1 miliardy eur, čo je asi o miliardu menej, než pred rokom. Čistý zisk v tomto období klesol na 300 miliónov eur z predchádzajúcich 2,1 miliardy eur.
Automobilový priemysel čelí problémom v dôsledku amerických ciel, stagnácie na čínskom trhu a slabej európskej ekonomiky. V druhom štvrťroku zisky koncernov VW a Porsche výrazne klesli, čo ovplyvnilo aj Porsche SE. Holding sa snaží udržať čisté zadlženie medzi 4,9 a 5,4 miliardami eur. Na pol roku malo zadlženie hodnotu 4,9 miliardy eur, čo je pokles oproti 5,2 miliardám eur na konci minulého roka.
