TASR
dnes 13. augusta 2025 o 18:05
Čas čítania 0:37

Známa automobilka má finančné problémy. Dôvodom sú aj Trumpove clá

Kategória:
Zahraničie
Známa automobilka má finančné problémy. Dôvodom sú aj Trumpove clá
Zdroj: Wikimedia Commons/Str1ke - Flickr

Holding Porsche SE zhoršil celoročný výhľad zisku.

  • Holding Porsche SE, väčšinový vlastník koncernu Volkswagen, výrazne zhoršil svoj celoročný výhľad.
  • Dôvodom je náročná situácia, v ktorej sa skupina VW a jej dcérska spoločnosť Porsche AG nachádzajú.

Širší kontext: Na tento rok očakávajú zisk po zdanení medzi 1,6 miliardami a 3,6 miliardami eur. Predtým predpovedali zisk v rozmedzí 2,4 miliardy až 4,4 miliardy eur. Za prvý polrok zarobil holding 1,1 miliardy eur, čo je asi o miliardu menej, než pred rokom. Čistý zisk v tomto období klesol na 300 miliónov eur z predchádzajúcich 2,1 miliardy eur.

Automobilový priemysel čelí problémom v dôsledku amerických ciel, stagnácie na čínskom trhu a slabej európskej ekonomiky. V druhom štvrťroku zisky koncernov VW a Porsche výrazne klesli, čo ovplyvnilo aj Porsche SE. Holding sa snaží udržať čisté zadlženie medzi 4,9 a 5,4 miliardami eur. Na pol roku malo zadlženie hodnotu 4,9 miliardy eur, čo je pokles oproti 5,2 miliardám eur na konci minulého roka.

Automobilový priemysel Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Str1ke - Flickr
Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
dnes o 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Úver zo ŠFRB patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania bývania na Slovensku, no má presne stanovené podmienky.
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
včera o 19:00
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
dnes o 06:30
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. 8. 2025 12:11
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
