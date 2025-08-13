Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 13. augusta 2025 o 7:05
Čas čítania 0:58

Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu

Kategória:
Ekonomika
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Zdroj: DrawKit Illustrations/Unsplash, Tradingview

Rastu ceny tiež pomáha vysoký prílev prostriedkov do amerických spotových ETF fondov, kde od začiatku roka pritieklo takmer 7 miliárd amerických dolárov.

V uplynulých rokoch vo svete kryptomien priťahoval pozornosť investorov najmä bitcoin. Druhá najväčšia kryptomena ethereum, ktoré má asi pätinovú trhovú kapitalizáciu, za ním zaostávalo výkonnosťou aj záujmom investorov.

To sa však v poslednom čase mení, keď len za uplynulý týždeň ethereum rástlo o približne 33 %, čo preň predstavuje najväčší týždenný rast od roku 2021, poukázal analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.

Ethereum
Zdroj: Trading View


Pripomenul, že od aprílových hodnôt táto kryptomena vzrástla už o viac ako 150 %. „Dôvodov rastu etherea je hneď niekoľko. Spomenúť môžeme napríklad upokojovanie medzinárodných obchodných vzťahov a uzatváranie nových obchodných hodnôt, čo upokojuje trhy a prináša na ne vlnu optimizmu. Tá pomáha rizikovým aktívam, medzi ktoré patria akcie či kryptomeny,“ vysvetlil analytik.


Ďalším dôvodom zvýšeného záujmu je podľa neho nedávna modernizácia tejto kryptomeny, ktorá má zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Vylepšenie by malo priniesť zníženie transakčných nákladov či zlepšenie efektivity.

Rastu ceny tiež pomáha vysoký prílev prostriedkov do amerických spotových ETF fondov, kde od začiatku roka pritieklo takmer 7 miliárd amerických dolárov (6 miliárd eur), veľká časť z toho posledný mesiac, vyčíslil Vranka.

10. augusta 2025 o 11:28 Čas čítania 0:40 Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
12. augusta 2025 o 17:30 Čas čítania 0:50 AKTUÁLNE: Minister zdravotníctva Kamil Šaško vymenoval nového riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby AKTUÁLNE: Minister zdravotníctva Kamil Šaško vymenoval nového riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
12. augusta 2025 o 16:16 Čas čítania 0:31 EÚ v roku 2025 zvyšuje produkciu munície. Ročne vyrobí dva milióny kusov EÚ v roku 2025 zvyšuje produkciu munície. Ročne vyrobí dva milióny kusov

„Ethereu môže tiež pomáhať slabší americký dolár, očakávania v oblasti znižovania sadzieb, likvidácia takzvaných short pozícií a celkovo postupný prienik kryptomien do firiem a životov bežných ľudí. Veľkou pomocou bol zrejme aj minuloročný vznik spotových kryptomenových ETF, ktoré ponúkli jednoduchú, lacnú a dostupnú možnosť, ako zaradiť kryptomeny do portfólia bez nutnosti presunu kryptomien na peňaženky,“ zhodnotil analytik. Je tak podľa neho možné, že rast etherea bude ďalej pokračovať.

Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Ekonomika Kryptomeny Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: DrawKit Illustrations/Unsplash, Tradingview
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 hodinami
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
včera o 14:24
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
pred 2 dňami
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
včera o 14:24
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
pred 2 dňami
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
Máš dlhy a exekúcie? Overiť si to môžeš jednoduchým spôsobom cez webový portál
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
6. 8. 2025 7:43
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
pred 3 dňami
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
8. 8. 2025 9:10
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 11:10
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Lifestyle news
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu pred 32 minútami
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby pred hodinou
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur pred 2 hodinami
Hard Rico sa po 4 mesiacoch vo väzbe vracia na scénu. Ohlásil prvý koncert v Ostrave pred 3 hodinami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí pred 3 hodinami
Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027 včera o 19:32
Calin si vyskúša rolu herca: Zahrá si v českom filme o bývalom šampiónovi MMA včera o 18:14
Vystúpi Kanye West v Prahe? Ľuďom od Rubiconu prišiel mail, že ich lístky budú vymenené za koncert v Česku včera o 17:29
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon včera o 17:21
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, čo všetko sa zmení a kedy príde na obrazovky včera o 16:14
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
dnes o 07:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Firma nedokázala čeliť prudkému poklesu objednávok a začiatkom marca podala návrh na konkurz.
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
včera o 10:36
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
pred 4 dňami
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025
pred 3 dňami
Rast platov v Európe zrýchľuje, Slovensko má najpomalší rast miezd v roku 2025
Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie?
4. 8. 2025 6:30
Predčasný starobný dôchodok: Kto má nárok a aké podmienky treba splniť na jeho priznanie?
Ministerstvo odhalilo, koľko štát získal na transkačnej dani. Svoj finálny odhad znížili
1. 8. 2025 17:52
Ministerstvo odhalilo, koľko štát získal na transkačnej dani. Svoj finálny odhad znížili
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Zahraničie Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 09:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 42 minútami
Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky
včera o 12:50
VIDEO: Čínska loď naháňala filipínsku, nechtiac narazila do torpédoborca. Incident mohol vyvolať vojnu
Slovensko Všetko
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred hodinou
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred 3 hodinami
Slovákom hrozí pokuta až 3000 eur za nesprávne umytie auta. Pozor si musia dávať aj doma
pred hodinou
SNG potajomky odstránila expozíciu. Kritizovali ju Šimkovičová aj Fico

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred hodinou
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
Úver zo ŠFRB patrí medzi najvýhodnejšie formy financovania bývania na Slovensku, no má presne stanovené podmienky.
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
dnes o 06:30
Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
včera o 19:00
Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
8. 8. 2025 12:11
KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
8. 8. 2025 6:43
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia