V Srbsku došlo v stredu večer počas protestov opäť k potýčkam medzi odporcami a stúpencami vlády. Prezident Aleksandar Vučič oznámil, že iba v meste Nový Sad počas stretov v priestoroch jeho vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) utrpelo zranenia 64 civilistov a päť vojenských policajtov.
Druhý večer potýčok za sebou agentúra AP označila za veľkú eskaláciu situácie, ktorá je poznačená viac než deviatimi mesiacmi nepretržitých protestov proti Vučičovej vláde. Tie vypukli v novembri minulého roka v reakcii na zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych.
⚡️Massive protests against the government shook Serbia overnight — there were violent and bloody clashes between youth, "titushky" and law enforcement officers— Gianl1974 (@Gianl1974) August 14, 2025
What is known:
— Opposition media link the "titushky" who provoked fights in Belgrade and Novi Sad to the brother of… pic.twitter.com/MRalAHrygi
Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice.
Vučič podľa agentúry Tanjug označil demonštrantov za „gangsterov a vrahov“ a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú teraz od nich „očistené“. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť „občianskej vojne“.
K zrážkam protestujúcich s políciou a stúpencami vlády došlo v mnohých veľkých aj malých mestách Srbska. V Novom Sade podľa agentúry Reuters hádzali prívrženci SNS svetlice a petardy po protivládnych demonštrantoch, čo prinútilo políciu zasiahnuť.
Mass protests in Serbia: clashes erupt between demonstrators, police, and government supporters. More than 60 civilians and 16 police officers were injured during protests in Belgrade and Novi Sad, authorities said.pic.twitter.com/0M08YxrK0W— Peter Parker (@PeterParke955) August 14, 2025
Stredajšie demonštrácie, z ktorých väčšina sa konala pred miestnymi sídlami Vučičovej SNS, zorganizovali v reakcii na incidenty z utorka večera v meste Vrbas. Protestujúci vtedy tvrdili, že ich napadli stúpenci vlády - najskôr vo Vrbase a následne aj v mestách Bačka Palanka, Nový Sad a Niš. V Belehrade polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta.
Od novembra minulého roka otriasli státisícové protesty vládou prezidenta Vučiča, ktorého prívrženci nedávno začali organizovať protidemonštrácie, čo vyvoláva obavy z násilných stretov.
Protivládni demonštranti žiadajú, aby Vučič vyhlásil predčasné parlamentné voľby, čo ten však odmieta. Protestujúci študenti tiež požadujú odvolanie ministra vnútra Ivicu Dačiča v súvislosti s nedávnym násilím počas demonštrácií.
🇷🇸🚨 A new wave of mass protests has begun in Serbia.— Barong (@Barong369) August 14, 2025
According to reports, there have been clashes between police and demonstrators in Belgrade and Novi Sad. pic.twitter.com/fwbdPxdHDY