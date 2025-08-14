Kategórie
dnes 14. augusta 2025 o 7:00
Čas čítania 0:27

Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur

Slovensko
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Množstvo obyvateľov bytových domov o tomto pravidle vôbec nevie, často ho preto neúmyselne porušujú.

  • Obyvatelia bytových domov si často zvyknú odkladať rôzne veci do spoločných priestorov.
  • Avšak kočíky, bicykle či nábytok uložený na chodbe ich môže vyjsť poriadne draho, informuje web lepsiasprava.sk.
  • V prípade porušenia pravidla ti môže inštitút domového poriadku uložiť pokutu až vo výške 16 330 eur.

Širší kontext: V prípade, že má tvoj sused odložené veci na chodbe, je dôležité ho na daný problém upozorniť. Ak by sa jeho správanie nezmenilo a odložené veci by naďalej zostali v spoločných priestoroch, môžeš sa obrátiť na inštitút domového poriadku.

Veci odložené na chodbe bytového domu môžu v prípade nebezpečenstva zavadzať v únikovej ceste. Zároveň môžu skomplikovať prejazd záchranným zložkám.

panelák
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Zachar
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
