Domov
redakcia
dnes 8. augusta 2025 o 9:10
Čas čítania 1:30

Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky

Kategória:
Slovensko
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Výpočet sumy dôchodku je podľa poisťovne individuálny.

  • Podmienkou na získanie nároku na minimálny dôchodok je odpracovať aspoň 30 rokov. Na starobný dôchodok majú nárok aj tí, ktorí odpracovali aspoň 15 rokov, avšak jeho suma bude nižšia ako v prípade vyššieho počtu odpracovaných rokov.
  • Platí, že čím dlhšie ľudia platia poistné a odvody z hrubej mzdy sú vyššie, tým je aj vyššia suma starobného dôchodku.
  • Výpočet sumy dôchodku je podľa poisťovne individuálny. Do jej výšky a odpracovaných rokov sa napríklad nezapočítava obdobie nezamestnanosti po roku 2003, respektíve sumu ovplyvňuje aj obdobie rodičovskej dovolenky či práceneschopnosti, keď je poistné zaplatené z nižších zárobkov.

Citát: „Suma dôchodku závisí od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia, od výšky hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali, a tiež toho, či ste boli sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri (vtedy sa alikvotná časť dôchodku kráti) a či ste pracovali a odvádzali poistné aj po vzniku nároku na dôchodok, vtedy sa suma dôchodku zvyšuje. Všetky potrebné údaje Sociálna poisťovňa zisťuje vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok,“ uviedol Kontúr.

8. augusta 2025 o 6:43 Čas čítania 1:59 Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik

Širší kontext: Obdobie počas nezamestnanosti, keď sú ľudia evidovaní na úrade práce, sa nehodnotí na dôchodkové účely, keďže štát platí za nich len zdravotné poistenie. Vzťahuje sa to na obdobie nezamestnanosti získané po 31. decembri 2003. Ak chcú, aby sa im aj toto obdobie započítalo, tak si môžu dôchodkové poistenie dodatočne uhradiť.

V prípade nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa ako obdobie dôchodkového poistenia hodnotí obdobie evidencie, počas ktorého bola vyplácaná podpora v nezamestnanosti. Obdobie v evidencii nezamestnaných osôb, počas ktorého im nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, sa na dôchodkové účely nehodnotí. Ak išlo o nezamestnanosť pred 1. januárom 2001, tak sa na dôchodkové účely hodnotí celé obdobie evidencie na úrade práce.

V prípade prechodu z predčasného na riadny starobný dôchodok sa suma jeho poberateľovi neprepočítava a nezvyšuje. V ďalších rokoch mu však SP automaticky tento dôchodok každoročne valorizuje, teda zvyšuje podľa zákona. Percentá z dôchodku sa vrátia len tým poberateľom, ktorí mali zastavené vyplácanie predčasného dôchodku, pretože im vzniklo povinné dôchodkové poistenie a predčasný dôchodok im nebol vyplácaný nepretržite od jeho priznania až do dovŕšenia dôchodkového veku.

Po dovŕšení tohto veku sa dôchodok zvýši o percentá za každých začatých 30 dní, počas ktorých netrval nárok na vyplácanie predčasného dôchodku.

dôchodcovia, seniori
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Dôchodcovia Dôchodky Správy z domova
