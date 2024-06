Syn Lukáša Machalu údajne okradol v bratislavskej Dúbravke staršiu paniu. Strhol jej vraj kabelku a utiekol preč

Čo sa deje: Syn blízkeho spolupracovníka ministerky Šimkovičovej údajne okradol ženu. Prípad vyšetruje polícia.

Syn generálneho tajomníka ministerstva kultúry Lukáša Machalu koncom mája údajne okradol staršiu paniu, informuje Plus 7 dní.

Polícia pre médium potvrdila, že v prípade obvinila 23-ročného S. M. zo zločinu krádeže.

Prípad by podľa kuloárnych informácií mohol spadať pod šéfku okresnej prokuratúry, ktorou je bývalá manželka Lukáša Machalu a matka Samuela. V súčasnosti však nejde o potvrdenú informáciu, keďže o priradení prokuratúry nie je rozhodnuté.

Prečo je to dôležité: Ak by prípad naozaj spadal pod matku podozrivého, zvýšilo by to obavy o nezávislý priebeh celého procesu. Transparentné, nestranné a spravodlivé vyšetrovanie a súdne konanie sú kľúčové pre udržanie integrity právneho systému a dôvery verejnosti v jeho fungovanie.

Citát: „V prípade, že sa takýto skutok stal, môžem nad tým ako rodič vyjadriť len ľútosť, ospravedlniť sa a nechať orgány činné v trestnom konaní, aby vec náležite vyšetrili. Ako otec štyroch detí môžem povedať, že niekedy môžete urobiť pre dobrú výchovu svojich detí maximum, ale život vám prinesie situácie, ktoré sú osobnou tragédiou pre každého rodiča,“ povedal Lukáš Machala.

Širší kontext: Za krádež, z ktorej je aktuálne mladý muž obvinený, mu hrozí minimálny trest šesť mesiacov.

Lukáš Machala sa len nedávno zviditeľnil výrokmi o tom, že Zem môže byť plochá. V rozhovore uviedol, že po novom by mali dostať v novej verejnoprávnej televízii STVR priestor aj takí ľudia, ktorí majú na túto tému iný názor. „Je podložené, že Zem je guľatá? Ja sa vážne pýtam. Boli ste vo vesmíre?“ pýtal sa Machala moderátora, čím si vyslúžil kritiku od verejnosti, médií aj odbornej obce.

Prečítaj si aj tieto články: