Domácnosti majú šancu dostať 3 040 eur. Stačí, keď splnia niekoľko podmienok

Čo sa deje: Ministerka hospodárstva Denisa Saková oznámila, že projekt Zelená domácnosť vláda spustí v júli.

Zelená domácnostiam, projekt podporujúci inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), vláda spustí už v júli.

Štát bude uhrádzať približne 50 % hodnoty energetického zdroja, ale pre ľudí s nižšími príjmami pomoc pod názvom Zelená solidarita dosiahne až 90 % oprávnených nákladov.

Celková alokácia výzvy bude podľa šéfky rezortu hospodárstva Denisy Sakovej asi 150 miliónov eur.

Prečo je to dôležité: Štátna podpora pokrývajúca približne 50 % nákladov na energetické zdroje umožňuje širšiemu okruhu ľudí investovať do ekologických technológií, ktoré by inak mohli byť finančne nedostupné.

Citát: „Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a má alokáciu približne 150 miliónov eur. Štát bude jednotlivým domácnostiam dávať podporu formou poukážky v hodnote asi 50 % z kúpnej ceny a inštalácie zariadenia, samozrejme, do určitého stropu,“ priblížila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).

Širší kontext: Maximálna hodnota poukážky podľa Sakovej bude od 1500 eur (kotol na biomasu) do 3040 eur (tepelné čerpadlo). Ministerka uviedla, že v deň, keď sa oficiálne zaháji projekt, tak spustia aj aktiváciu žiadostí zhotoviteľmi.

Zelená domácnostiam pre ľudí s nižšími príjmami bude podľa nej časť projektu pod názvom Zelená solidarita, kde pomoc štátu dosiahne až 90 % oprávnených nákladov na zariadenie. Maximálna hodnota poukážky dosiahne napríklad 2700 eur (kotol na biomasu), či 5400 eur (fotovoltický panel).

Prečítaj si aj tieto články: