Slovenským mestám dochádzajú peniaze, čoskoro nebudú mať ani na základné výdavky. Už teraz majú problém so zamestnancami

Čo sa deje: Samosprávy nemajú peniaze. Viaceré obce na Slovensku nedokážu zaplatiť napríklad ani odvody za zamestnancov.

Samosprávy na Slovensku sú v kritickej finančnej situácii.

Dôvodom sú neuhradené náklady samosprávam na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania.

Obce na Slovensku nedokážu z podielových daní pokryť ani základné výdavky, ako napríklad odvody za zamestnancov, tvrdí predseda Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

Prečo je to dôležité: Bez dostatočných finančných prostriedkov môžu samosprávy znížiť alebo úplne zastaviť investície do infraštruktúry a rozvoja obcí. To môže mať dlhodobé negatívne dôsledky na ekonomický rozvoj a atraktivitu regiónov.

Citát: „Prepad podielovej dane príjmov fyzických osôb v týchto mesiacoch sprevádza neuhrádzanie nákladov samosprávam na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania. Momentálny problém nie je výška úhrady výdavkov na prenesený výkon, ale to, že tieto peniaze samosprávam neprišli,“ uviedol Božik.

Širší kontext: „Apelujeme na vládu, aby rokovania o dofinancovaní miest a obcí na tento rok boli čo najskôr. Uvedomujeme si, že súčasná vláda nie je zodpovedná za stav spôsobený minulými vládami, avšak je jedinou vládou, s ktorou môžeme túto problematiku riešiť,“ priblížil Božik.

Po pondelkovom rokovaní ZMOS upozornilo, že situácia s nedostatočným financovaním miest a obcí sa zhoršuje. Podľa Božika mnohé obce si musia brať pôžičky a zakladať debetné účty, aby mohli pokryť základné povinnosti vrátane vyplatenia odvodov či uskutočniť niekoľko mesiacov pripravované letné podujatia.

