PRIESKUM: Voliči SNS a Hlasu sú najmenej ochotní brániť Slovensko v prípade konfliktu. Najväčšie odhodlanie majú voliči PS

Čo sa deje: Agentúra Ipsos realizovala prieskum, v ktorom zisťovala ochotu voličov bojovať za vlasť na základe volebných preferencií.

Pokiaľ by Slovenskú republiku niekto napadol, ochotne by ju bránila len štvrtina obyvateľov, upozorňuje Denník N.

Najväčšiu ochotu bojovať na základe prieskumu preukázali voliči strany Progresívne Slovensko (35 percent), Demokrati (34 percent), Smer-SD (30 percent) a SaS (29 percent).

Najmenšiu ochotu, naopak, prejavili voliči SNS (19 percent), Hlasu-SD (21 percent) a Maďarskej aliancie (20 percent).

Prieskum realizovala agentúra Ipsos pre nezávislú organizáciu Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO).

Prečo je to dôležité: Otázka obrany Slovenska rezonovala najmä v roku 2023, keď dezinformačné kanály šírili paniku z mobilizácie. Spoločnosťou sa šírilo vyhlásenie, ktoré muži hromadne podpisovali s tým zámerom, že pokiaľ v krajine vypukne vojna, odmietnu ísť bojovať so zbraňou. Vyhlásenie podpísal napríklad aj poslanec Richard Glück (Smer-SD). Viaceré politické strany využívali v tejto situácii strach ako nástroj na získanie podpory.

Širší kontext: Podľa prieskumu by sa do obrany krajiny nezapojili najmä ľudia starší ako 65 rokov. Najväčšiu ochotu bojovať majú osoby od 45 do 64 rokov. Agentúra realizovala prieskum na konci mája na vzorke 1 834 ľudí.

Anketa: Bránil by si Slovensko v prípade vojnového konfliktu? Samozrejme. Nie, nebránil. Ťažko povedať. Samozrejme. 28 % Nie, nebránil. 31 % Ťažko povedať. 41 %

