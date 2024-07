Nové informácie o zdravotnom stave premiéra Fica: Kaliňák tvrdí, že už čoskoro vystúpi na verejnosti, vraj má trvalé následky

Čo sa deje: Kaliňák prehovoril o zdravotnom stave Roberta Fica.

Minister obrany Robert Kaliňák uviedol, že zdravotný stav Roberta Fica sa zlepšil, upozorňuje TA3.

Podľa jeho slov je momentálne Fico závislý od bariel a následky postrelenia pre neho budú trvalé.

Kaliňák uviedol, že premiéra ľudia uvidia na verejnosti už začiatkom júla a podľa jeho slov postupným nabiehaním na systém by už koncom augusta mohlo byť v kondícii „na sto percent, ako to bývalo za starých čias“.

Prečo je to dôležité: Zdravotný stav Roberta Fica ako predsedu vlády má vplyv na politickú situáciu a verejný život krajiny.

Citát:„Pomaly nastane ten čas, keď sa bude môcť vrátiť do práce, nie je to ešte na sto percent, samozrejme, nie je to možné prebrať úplne. Očakávam, že teraz na prelome júla ho možno opäť na verejnosti uvidíme a s postupným nabiehaním, možno koncom augusta, by to už mohlo byť na 100 percent, ako to bývalo za starých čias,“ povedal podpredseda vlády Kaliňák.

Širší kontext: Podľa Kaliňáka premiér utrpel zranenia, ktoré budú mať doživotné následky, a verejnosť ho uvidí s pohybovým obmedzením ešte istý čas. „To už nezmeníte, raz tam tá diera je, tak tam je. Čo sa týka zranení vnútorných orgánov, tak situácia sa stabilizuje. Chce to ešte nejaké týždne a bude to lepšie,“ povedal minister obrany. Kaliňák v rozhovore nevylúčil, že Fico by sa mohol zúčastniť aj na oslavách svätého Cyrila a Metoda, ktoré sa budú konať v piatok 5. júla.

Premiéra Roberta Fica postrelil 15. mája 71-ročný Juraj Cintula počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej.

Keď chceš vedieť viac, prečítaj si aj tieto články: