Agent SIS, štátny prevrat či Sorosov človek. Konšpirácie o atentáte na premiéra Fica sa šírili aj na TikToku

Atentát na premiéra Roberta Fica v polovici mája otriasol slovenskou spoločnosťou. Zmobilizovala sa aj dezinformačná scéna a internetom sa začali šíriť ničím nepodložené teórie o strelcovi.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

V rozpore s oficiálnym vyšetrovaním sa ľudia z videí na TikToku dozvedeli napríklad to, že atentátnik bol vraj agentom SIS a pokúsil sa o štátny prevrat alebo že bol údajne napojený na sieť miliardára Georgea Sorosa. Kto stojí za účtami, ktoré zdieľali tieto a ďalšie videá s desaťtisíc prehratiami, sa z nich nedá určiť. Nemajú profilovú fotku ani pravé meno. V obsahu, ktorý zdieľali pred atentátom, prevládajú protiočkovacie či proruské naratívy a niektoré šírili aj videá vládnych politikov. Väčšina staršieho obsahu má však násobne menej pozretí a profily majú len niekoľko tisíc sledovateľov. Používatelia TikToku na ne vo väčšom počte narazili až po atentáte.

Tak ako na iných sociálnych sieťach, aj vo videách na TikToku vo veľkom spájali atentát s opozíciou či kritickými médiami a mimovládnymi organizáciami. Spomínala sa aj vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dva dni po atentáte o nej v trojminútovom videu hovoril napríklad neúspešný kandidát do eurovolieb za hnutie Republika a aktivista proti pandemickým opatreniam Miroslav Heredoš. „Na tejto vražde sa spoločnosť rozdelila na dve kategórie. Na ľudí, ktorí uverili novinárskemu, mediálnemu alebo z istej časti politickému naratívu, že za objednávkou vrážd je vláda Roberta Fica alebo Fico osobne. A na kategóriu ľudí, ktorí túto verziu neprijali a nezobrali a videli vo vraždách iba majdanizáciu Slovenska a pokus o prevrat a nastolenie novej vlády,“ útočil Heredoš. Pre objednávku vraždy investigatívneho novinára už roky stojí pred súdom Marian Kočner.

TikTok v posledných rokoch celosvetovo naberá na popularite a tento trend nasleduje aj Slovensko. Medzi používateľmi slovenského TikToku sú populárne aj účty známych dezinformačných webov. Najsledovanejší je TikTok Creativesociety, nasledovaný Infovojnou, denníkom Štandard a Ereportom. Na sporný obsah týchto webov upozorňuje iniciatíva konspiratori.sk. Na jednom z dvoch účtov je na platforme stále aktívny aj trestne stíhaný extrémista Daniel Bombic. Druhý účet mu TikTok zablokoval. Rovnako nedávno prišiel aj o svoj kanál na YouTube.

Zoznam obsahuje aj tých, ktorí boli alebo sú kandidátmi do volieb. Zdroj: Investigatívne centrum Jána Kuciaka

TikTok však stále nemá taký dosah ako najpoužívanejšia sociálna sieť Facebook, kde hrajú prím aj politické a spoločenské informácie. Slovenskí používatelia na TikToku primárne hľadajú zábavu a lifestylový obsah. Videá najpopulárnejších slovenských tvorcov zábavného a lifestylového obsahu tu často presahujú milión pozretí. Na porovnanie, najsledovanejší príspevok o atentáte na premiéra Roberta Fica ich mal niečo vyše 300-tisíc.

Podľa Digital news report za rok 2023 od Reuters Institute zatiaľ TikTok na Slovensku nepatrí medzi top šesť najpoužívanejších sociálnych a komunikačných sietí. Napríklad v susedom Poľsku skončil na šiestom mieste, pričom spravodajský obsah tam hľadá 11 percent Poliakov. Podľa Reuters Institute patrí TikTok medzi top šesť najpoužívanejších sociálnych a komunikačných sietí aj v ďalších európskych krajinách, napríklad v Rumunsku, Nórsku či Portugalsku.

Koalícia dominuje

V našej analýze sme sa pozreli na to, aký obsah sa šíril na TikToku po atentáte na Roberta Fica, a to od 15. mája do 3. júna 2024. Najsledovanejšie boli príspevky na účtoch politikov či politických strán vládnej koalície. Konkrétne novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, strany Smer a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

„Podať ruku, povzbudiť a odovzdať energiu do ďalšieho náročného boja za uzdravenie. To bolo hlavným cieľom mojej dnešnej návštevy Roberta Fica, ktorý je naďalej vo veľmi vážnom stave v banskobystrickej nemocnici,“ napísal Peter Pellegrini deň po atentáte k videu, kde sa sledujúcim prihovára z auta cestou z nemocnice. Video má vyše tristotisíc pozretí a je tak na TikToku najsledovanejším obsahom súvisiacim s atentátom.

Najsledovanejším videom o atentáte na Roberta Fica je Peter Pellegrini na ceste z nemocničnej návštevy premiéra. Zdroj: Tik Tok

Peter Pellegrini, ktorý bol v apríli zvolený za prezidenta, má na TikToku 37-tisíc sledovateľov. Práve jeho obsah má najviac interakcií aj pozretí spomedzi všetkých príspevkov, ktoré používatelia TikToku zverejnili v reakcii na atentát.

Pellegrini si budoval imidž politika, ktorý chce spájať, už počas kampane pred nedávnymi prezidentskými voľbami. Po útoku na Roberta Fica spolu s končiacou prezidentkou Zuzanou Čaputovou z prezidentského paláca vyzvali verejnosť na upokojenie a pozvali lídrov všetkých parlamentných strán na spoločné stretnutie. To sa však nakoniec neuskutočnilo. Zmierlivú rétoriku Pellegrini volí aj na svojom tiktokovom profile. Napríklad v jednom z videí povedal: „Je našou úlohou, politických lídrov, aby sme našli ten správny spôsob, ako Slovensko riadiť iným spôsobom ako do tejto tragickej udalosti.“

Zdroj: Gerulata

O nevyhnutnosti zmeny a sebareflexie hovorí aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. Od atentátu väčšinou práve on komunikuje verejnosti priebeh liečby premiéra, ako aj kroky vlády v jeho neprítomnosti. Prihovára sa aj z videí zverejnených na tiktokovom profile strany Smer. Na ospravedlnenie vyzýva politikov, vybrané médiá či novinárov a tvrdí, že on sám sa ospravedlnil už viackrát. Príspevky na profile strany Smer sú v počte interakcií na druhom mieste medzi príspevkami súvisiacimi s atentátom. Smeráci pridali na TikTok násobne viac obsahu súvisiaceho s útokom a majú aj viac sledovateľov než Peter Pellegrini.

Vo videách na straníckom TikToku Smeru sa objavuje aj podpredseda strany a parlamentu Ľuboš Blaha, poslanec Richard Glück či šéf úradu vlády Juraj Gedra. Opakujú, že vinu za atentát nesú opoziční politici a vybrané médiá, ktoré podľa nich roky štvali ľudí proti Robertovi Ficovi.

Atentát využili aj v kampaňovom videu pred eurovoľbami, ktoré na profile zverejnili dva týždne po útoku.

Zdroj: Tik Tok

S opisom „Video pre tých, čo ‚zabudli‘…“ zverejnil Smer na TikToku útočné výroky, ktoré v posledných rokoch Igor Matovič adresoval strane a jej predsedovi, prestrihané s vyjadreniami ďalších opozičných politikov. Zvuk doplnili fotkami titulkov článkov z médií, ktoré Smer dlhodobo označuje za nepriateľské, a zábermi na transparenty z protestov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Smer je na TikToku s veľkým náskokom najpopulárnejšou politickou stranou. Táto sociálna sieť je známa tým, že najúspešnejšie videá trvajú len niekoľko desiatok sekúnd. Smer pre túto platformu nevytvára špecifický obsah. Totožné videá, pričom niektoré trvajú aj šesť či sedem minút, zdieľajú aj na Facebooku či Instagrame. V súvislosti s atentátom sú to hlavne záznamy z tlačových konferencií či zostrihy vystúpení politikov v televíznych debatách a internetových rozhovoroch. Podobne to je aj v prípade ďalších politických strán a politikov.

Zdroj: Investigatívne centrum Jána Kuciaka

Politici na TikToku z veľkej časti zdieľajú vyjadrenia z iných zdrojov. Obsah súvisiaci s atentátom, ktorý mal najvyšší dosah, sa nelíši od toho, čo zdieľali napríklad na Facebooku. V drvivej väčšine ide o rovnaké videá.

Násobne vyšší dosah Facebooku

Na Slovensku je stále najpopulárnejšou sociálnou sieťou Facebook. Podľa analytického nástroja spoločnosti Meta sa na ňom v analyzovanom období objavilo viac obsahu obsahujúceho slovo „atentát“ alebo „Fico“. Počas devätnástich dní po útoku na premiéra bolo na tzv. pages, vo verejných skupinách a na profile verifikovaných používateľov skoro 7-tisíc príspevkov obsahujúcich tieto kľúčové slová. Tie získali približne 1,5 milióna interakcií – teda lajkov, komentárov či zdieľaní.

Rebríček najpoužívanejších sociálnych sietí na Slovensku z júna 2023. Zdroj: Reuters Institute

Väčšina príspevkov v top 10 na Facebooku podľa počtu interakcií patrila vládnej strane Smer. Išlo o účty premiéra Roberta Fica, vládnej strany Smer či poslanca Erika Kaliňáka. Jedinou výnimkou medzi top najinteragovanejšími bol príspevok od satirického profilu Zomri. Najúspešnejšie je video na facebookovom účte premiéra, v ktorom vystupuje Robert Kaliňák. Má viac než 400-tisíc videní. Strana zaň zaplatila aj reklamu minimálne tisíc eur. Na TikToku si totožné video ľudia prehrali viac ako 57-tisíckrát.

Na to, že totožný obsah má na Facebooku násobne väčší dosah, môže vplývať okrem popularity tejto sociálnej siete na Slovensku aj spomínaná reklama. Na TikToku je totiž politická reklama na rozdiel od Facebooku zakázaná. Zákazy platia aj na úrovni jednotlivých účtov. Čiže pre účty, ktoré platforma identifikuje ako účty politikov alebo politických strán, vypne reklamné funkcie.

Počty príspevkov pod tagom atentát a ich interakcie. Zdroj: Tik Tok

Najsledovanejšie video na tiktokovom účte ministra vnútra a novozvoleného predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka má vyše 73-tisíc videní. Šutaj Eštok ho nahral po tlačovej besede hnutia Slovensko, na ktorej ho Igor Matovič vyzval na odstúpenie z ministerského postu. V tomto aj v ďalších videách Šutaj Eštok dáva útok do súvisu s tým, ako vybrané médiá informovali o krokoch koalície. Opakuje, že novinári a opoziční politici majú podiel viny na tom, čo sa stalo. S týmto naratívom vystupujú politici všetkých vládnych strán.