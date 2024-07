Erik Tomáš reaguje na Ficov prejav o boji proti progresivizmu. Hlas-SD je pripravený zúčastniť sa na rokovaniach o zmene ústavy

Čo sa deje: Erik Tomáš ozrejmil stanovisko strany Hlas-SD v súvislosti s bojom proti progresívnej ideológii, ktoré načrtol premiér Robert Fico.

Minister práce Erik Tomáš z Hlasu na TA3 uviedol, že strana Hlas-SD je pripravená zúčastniť sa na rokovaniach, pokiaľ bude potrebná zmena ústavy v súvislosti s bojom proti progresívnej ideológii.

Reaguje tým na prejav Roberta Fica, ktorý povedal, že progresivizmus sa šíri ako rakovina.

Podľa slov ministra Tomáša premiér Fico neurážal liberálnych voličov, ale iba hovoril o liberálnej ideológii.

Prečo je to dôležité: Kontroverzný prejav Roberta Fica a potenciálna zmena Ústavy SR sú témou, ktorá do veľkej miery polarizuje spoločnosť.

Citát: „Mne nebude nik vnucovať ideológiu progresivizmu alebo liberalizmu,“ povedal Tomáš v relácii.

Širší kontext: Predseda vlády Robert Fico prišiel v piatok 5. júla na hrad Devín medzi predstaviteľov vlády a ďalších koaličných politikov. Išlo o jeho prvé osobné vystúpenie pred verejnosťou od atentátu z 15. mája 2024 v Handlovej.

Robert Fico v prejave hovoril o nutnosti postaviť hrádzu voči liberalizmu a progresivizmu, ktorý sa podľa neho šíri ako rakovina. V rámci tohto by zvažoval dokonca zmeniť Ústavu SR. Na rokovaniach o potenciálnej úprave by sa mal podľa Erika Tomáša zúčastnil aj Hlas-SD. Poukázal však na to, že na zmenu ústavy sú potrebné aj hlasy opozície.

