Korytnačku mohli do jazera vypustili ľudia z terária.

Z vôd maďarského jazera Balaton vytiahli agresívny druh korytnačky „Kajmanku dravú“, ktorá svojimi čeľusťami pri neodbornej manipulácii dokáže prehrýzť aj ľudskú ruku.

Objavil ju muž, ktorý vo večerných hodinách lovil ryby. Korytnačka mu napokon ušla naspäť do jazera.

Tento druh korytnačky je nebezpečný aj pre svoje prostredie, lebo požiera chránené živočíchy i chránené rastliny, informuje maďarský portál Idokep.

Prečo je to dôležité: Kajmanka môže byť nebezpečná pre človeka, ale aj ostatné živočíchy a celý okolitý ekosystém jazera.

Širší kontext: Veľkosť vylovenej korytnačky bola v rozmedzí 20 – 25 centimetrov, no tento druh vie dorásť až do 70 – 80 centimetrov. Ide o veľkú korytnačku so silnými pazúrmi a čeľusťami. V istých prípadoch dokáže byť agresívna a vie usmrtiť aj väčšie zvieratá. Štandardne loví ryby, žaby, vodné hady, malé vtáky a drobné cicavce aj zdochliny.

Do Balatonu sa mohla dostať tak, že ju vypustili ľudia z terária. Podobné prípady sa občas objavia v rámci celej Európy. Tieto činy však môžu spôsobiť obrovské škody na miestnych ekosystémoch.

