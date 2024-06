Počet prípadov „horúčky lámajúcich kostí“ v Európe prudko rastie. Prenáša ho špeciálny druh komára

Čo sa deje: Počet prípadov ťažkého ochorenia horúčky dengue za posledné 2 roky prudko narástol v celej Európe.

Nebezpečné ochorenie horúčka dengue podľa Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) za posledné roky v Európe prudko rastie, uvádzajú v zverejnenej správe.

Ochorenie prenášajú najmä tigrie komáre z juhovýchodnej Ázie v dôsledku zmien v klíme. Oteplenie pre ne vytvára priaznivejšie podmienky.

Exotický druh komára sa v súčasnosti vyskytuje v 13 rôznych krajinách Európy. Patria medzi ne napríklad Grécko, Španielsko, Taliansko či Francúzsko.

Prečo je to dôležité: Globálne otepľovanie so sebou prináša veľa vedľajších efektov a rizík. Medzi ne radia aj migráciu invazívneho exotického hmyzu do predtým neobývaných krajín. Správa môže byť relevantná aj pre dovolenkárov, ktorí lokality výskytu ochorenia početne navštevujú počas letnej sezóny. Zvýšená informovanosť môže ľuďom pomôcť prijať ochranné opatrenia.

Citát: „Osobné ochranné opatrenia v kombinácii s opatreniami na kontrolu vektorov, včasné odhalenie prípadov, včasný dohľad, ďalší výskum a aktivity na zvyšovanie povedomia sú najdôležitejšie v tých oblastiach Európy, ktoré sú najviac ohrozené,“ uviedla riaditeľka ECDC Andrea Ammon.

Širší kontext: Pacientov s horúčkou dengue bolo v Európe nahlásených len 73, aj to v rozmedzí rokov 2010 až 2021. Za posledné 2 roky sa ich počet zdvojnásobil až na 130.

Horúčka dengue je známa aj ako horúčka lámajúcich kostí. Prejavuje sa náhlym zvýšením teploty, silnou bolesťou hlavy, slabosťou, bolesťami svalov a kĺbov, nevoľnosťami a vracaním.

Priebeh ochorenia väčšinou nepresahuje desať dní. Zotavenie z choroby však môže trvať aj niekoľko týždňov. Na ochorenie neexistuje iná liečba ako dostatočný príjem tekutín a lieku od bolesti.

Keď chceš vedieť viac, prečítaj si tieto články: