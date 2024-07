Rozhodnúť by sa mali v priebehu hodiny.

Organizátori festivalu Pohoda v Trenčíne neevidujú po piatkovej intenzívnej búrke a páde veľkého stanu ťažko zranených. Čoskoro by sa malo rozhodnúť, či bude festival pokračovať ďalej. Primátor Trenčína Richard Rybníček na sociálnej sieti uviedol, že po obhliadke zasiahnutých miest nie sú žiadne informácie o úmrtiach.

Celé stanovisko festivalu Pohoda:



„Na základe informácií od záchranných zložiek, ktoré máme k dispozícii, bolo z areálu odvezených 8 účastníkov v dôsledku zranení po narušení festivalových stavieb. Zatiaľ nám nebolo oznámené ani jedno ťažké zranenie.



V súčasnosti zisťujeme, v akom časovom horizonte bude možné skontrolovať bezpečnosť a neporušenosť festivalových stavieb. Predpokladáme, že do hodiny budeme schopní zodpovedne vyhlásiť, či bude možné pokračovať vo festivale, teda či budeme schopní predovšetkým zaručiť pre našich hostí bezpečné pokračovanie alebo či bude treba festival ukončiť.



Poprosíme našich návštevníkov a návštevníčky, ktorí sa zdržiavajú v srdci areálu, aby túto časť opustili, presunuli sa do stanových mestečiek alebo do evakuačného centra, ktoré sme zriadili v mestskej športovej hale na Sihoti. K hale premáva už v týchto chvíľach kyvadlová doprava. V hale je zabezpečený základný servis.“