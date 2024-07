Počet prípadov žltačky na východnom Slovensku narastá. Lekári na problém upozorňujú.

V michalovskej nemocnici je hospitalizovaných 12 pacientov s hepatitídou typu A (VHA).

K dispozícii má nemocnica štyri lôžka pre pacientov s týmto ochorením.

Prečo je to dôležité: V prípade nákazy nebezpečným vírusom je dôležité poskytnutie akútnej zdravotnej starostlivosti. V prípade, že by nemocnica naplnila svoju kapacitu, mohlo by to ohroziť zdravie pacienta.

Citát: „Prešovská nemocnica aktuálne naplnila svoje kapacity (vrátane reprofilizácie 19 lôžok z dermatovenerológie), preto požiadala o pomoc a súčinnosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, aby sa na riešení tejto závažnej situácie podieľali aj ďalšie zdravotnícke zariadenia,“ uviedla PR špecialistka Penta Hospitals Bianka Krejčíová.

Širší kontext: V prešovskej nemocnici od vlaňajšej jesene evidujú zvýšený počet pacientov hospitalizovaných v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A. Nemocnica uviedla, že 82 percent pacientov je však z iných okresov, najmä zo Starej Ľubovne – osady Podsadek.

Ďalší pacienti sú z okresov Humenné, Bardejov, Stropkov, z osady Jarovnice a predpokladajú, že pacientov nakazených týmto vírusovým ochorením bude pribúdať.

