Trump na sociálnej sieti napísal, že v prípade víťazstva by vojnu ukončil ešte predtým, než by sa ujal prezidentského úradu.

Republikánsky kandidát na post prezidenta USA Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že mal v piatok „veľmi dobrý telefonický rozhovor“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump vo svojom príspevku vyhlásil, že ak 5. novembra vyhrá voľby, skončí vojnu na Ukrajine ešte skôr, ako sa v januári ujme prezidentského úradu.

Trump na svojej platforme ďalej napísal, že ako prezident „prinesie svetu mier a ukončí vojnu, ktorá stála už toľko životov“.

Prečo je to dôležité: Rozhovor medzi Donaldom Trumpom a Volodymyrom Zelenským môže signalizovať potenciálne zmeny v diplomatických vzťahoch medzi USA a Ukrajinou. Ak by Trump zvíťazil, jeho politika by mohla ovplyvniť dynamiku konfliktu na Ukrajine.

Citát: „Obe strany sa budú môcť stretnúť a vyrokovať dohodu, ktorá ukončí násilie a vydláždi cestu k prosperite,“ skonštatoval exprezident Trump.

Širší kontext: Hoci predložil niekoľko konkrétnych politických návrhov, v minuloročnom rozhovore pre agentúru Reuters Trump vyhlásil, že Ukrajina sa možno bude musieť vzdať určitého územia, aby dosiahla mierovú dohodu.

Trump uviedol, že Zelenský mu počas telefonátu zablahoželal k tomu, že sa stal oficiálnym prezidentským kandidátom republikánov a odsúdil pokus o atentát, ktorého terčom sa exprezident stal minulú sobotu.

Anketa: Vyhrá Donald Trump voľby? Myslím si, že áno. Voľby vyhrá Joe Biden. Myslím si, že áno. 75 % Voľby vyhrá Joe Biden. 25 %

Prečítaj si aj tieto články: