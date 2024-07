Historický nález zodpovedne odovzdal pamiatkovému úradu, financií sa však po rokoch stále nedočkal.

Milan pred tromi rokmi pri obci Dolné Hony našiel zbierku mincí zo 17. storočia. Hodnotu pokladu odborníci vyčíslili na viac ako 4-tisíc eur. Ani po niekoľkých rokoch však nálezné stále nedostal, informuje STVR.

Prípad ožil pred pár dňami, keď úrad priznal pánovi Milanovi nálezné. Sľubujú, že mu peniaze vyplatia, keď ich dostanú z ministerstva kultúry. „Nemáme v rozpočte na toto vyčlenené prostriedky. Pamiatkový úrad platí zo svojho rozpočtu náklady na odmenu pre súdnych znalcov, ktorí spracovávajú tieto nálezy,“ informoval vedúci odboru archeológie Pamiatkového úradu SR Peter Bisták.

„Problém je v tom, že roky idú a počúvam stále len rôzne termíny, že do konca roka a také, že do decembra. A stále je to nedodržané. Ja si myslím, že je to dehonestujúce ku mne ako k poctivému nálezcovi,“ posťažoval sa pán Milan.