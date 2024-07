Z vraždy hádzanárky obvinil vyšetrovateľ jej o viac ako 10 rokov staršieho priateľa, ktorého poslali do väzby.

Do prípadu 32-ročnej hádzanárky Cyntie vstúpili nové skutočnosti, na základe ktorých vyšetrovateľ prekvalifikoval trestný čin usmrtenia na vraždu, informuje Startitup. Zároveň vzniesli obvinenie jej 44-ročnému priateľovi, ktorého poslali do väzby. Hádzanárku Cyntiu mal uškrtiť lanom, jej telo zabaliť do fólie a vložiť do vodovodnej šachty pod pieskovisko.

Po žene podľa TV Novín pátrali už týždeň. Obvinený muž najprv tvrdil, že sa doma nenachádza a že prehľadal pivnicu aj šachtu. Pátraciemu tímu vraj radil, kde všade sa ešte majú pozrieť. Neskôr otočil a začal tvrdiť, že ju našiel obesenú.

Telo zavraždenej našli 22. júla v dome vo Veľkom Mederi.