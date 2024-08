V Bratislave je priemerná mzda 2162 eur.

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil priemerné mzdy, ktoré dostávajú zamestnanci v jednotlivých okresoch.

Najvyššie platy sú v okresoch na západe Slovenska. Priemerná mzda sa tu pohybuje od 1500 do takmer 2200 eur.

Najnižšie platy majú ľudia na východe a juhu stredného Slovenska. Mzda sa tu pohybuje v priemere od 1100 do 1300 eur.

Prečo je to dôležité: Vyššie mzdy na západe Slovenska v porovnaní s nižšími mzdami na východe a juhu stredného Slovenska naznačujú nerovnomerný ekonomický rozvoj v krajine.

Širší kontext: Najviac peňazí zarábajú ľudia v Bratislave. Priemerná mzda dosahuje výšku 2162 eur. Vyššie platy majú z východného Slovenska len v Košiciach, kde sa mzdy v priemere pohybujú okolo 1500 do takmer 2200 eur.

V kategórii zarábajúcich od 1161 do 1313 eur sú okresy Partizánske, Rimavská Sobota či Svidník. Sumu od 1316 do 1514 eur zarábajú ľudia v okresoch Pezinok, Brezno či Sobrance. Najviac peňazí od 1547 do 2162 eur dokážu ľudia zarobiť v Trenčíne, Leviciach či Žiline. Zvyšné údaje nájdeš na webe Štatistického úradu SR.

Najvyššie platy v okresoch:

Okres Priemerná mzda Bratislava I (Bratislavský kraj) 2253 eur Košice II (Košický kraj) 1779 eur Trnava (Trnavský kraj) 1685 eur Púchov (Trenčiansky kraj) 1682 eur Kysucké Nové Mesto (Žilinský kraj) 1675 eur Banská Bystrica (Banskobystrický kraj) 1568 eur Šaľa (Nitriansky kraj) 1561 eur Poprad (Prešovský kraj) 1434 eur

Najnižšie platy v okresoch:

Okres Priemerná mzda Medzilaborce (Prešovský kraj) 1161 eur Poltár (Banskobystrický kraj) 1191 eur Gelnica (Košický kraj) 1241 eur Partizánske (Trenčiansky kraj) 1289 eur Námestovo (Žilinský kraj) 1308 eur Komárno (Nitriansky kraj) 1316 eur Senica (Trnavský kraj) 1368 eur Pezinok (Bratislavský kraj) 1373 eur

