Finálny verdikt vlády bude známy na jeseň tohto roka.

Minister dopravy Jozef Ráž zvažuje v rámci konsolidačných opatrení zvýšiť ceny diaľničných známok, informujú tvnoviny.sk.

Cena známok sa v roku 2023 zvýšila o 20 percent.

To, či vláda zvýši cenu, bude známe na jeseň tohto roka.

Prečo je to dôležité: Zvýšenie cien diaľničných známok môže mať dopad na vodičov a prepravcov, ktorí využívajú diaľnice pravidelne. Zdražovanie môže spôsobiť to, že vodiči budú využívať cesty nižších tried a bezplatné úseky, čo tieto úseky zaťaží.

Citát: „Je pravdepodobné, že nejaké konsolidačné opatrenia sektoru dopravy budú nutné, teda je pravdepodobné, že k nejakému navýšeniu dôjde,“ vyhlásil minister dopravy Jozef Ráž.

Širší kontext: Vodiči za ročnú diaľničnú známku zaplatia 60 eur. Mesačná ich vyjde na 17 eur a desaťdňová na 12 eur. Štát od augusta spustil jednodňovú diaľničnú známku, ktorá stojí 5,40 eur.

