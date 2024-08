Za nedostatok môže nepriaznivé počasie, ale aj choroby.

Pre hrozbu z nedostatku kakaa sú jeho ceny vysoko nad dlhoročným priemerom.

Za nedostatkom kakaa je nepriaznivé počasie, choroby plodín v západnej Afrike, rastúci dopyt či kolísanie cien.

V apríli tohto roka sa dostali ceny kakaa nad úroveň 12 000 USD (10 732,86 eura) za tonu, čo je takmer päťnásobok dlhodobého priemeru, a po konsolidácii na 6 000 USD sa v auguste ceny opäť zvýšili o 17 % na 7600 USD (6797,48 eura).

Prečo je to dôležité: Slováci momentálne bojujú s vysokými cenami potravín, ktoré dlhodobo neklesajú. Kakao a výrobky z neho sú na Slovensku žiadanými a obľúbenými komoditami. Problémy v dodávateľskom reťazci kakaa, môžu v aj budúcnosti viesť k výrazným nárastom cien. Slováci momentálne bojujú s vysokými cenami potravín.

Citát: „Nedávny nárast cien poháňali dlhotrvajúce obavy o dodávky po tom, čo Ghana Cocoa Board znížila svoj výhľad úrody na rok 2024 až 2025 o 20 % z dôvodu pretrvávajúcich problémov s počasím,“ vysvetlil vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank Ole Hansen.



Širší kontext: Hansen doplnil, že rekordné aprílové ceny spôsobila aj revízia ponuky, keď Medzinárodná organizácia pre kakao (ICCO) zvýšila odhad deficitu kakaa na sezónu 2023 až 2024 na približne 439 000 ton. Zdôvodnila to podľa neho prudkým poklesom produkcie na Pobreží Slonoviny a v Ghane v dôsledku nepriaznivého počasia, nízkymi cenami pre farmárov a šírením vírusu, ktorý napáda kakaovníky.



Hlavná úroda kakaa sa v západnej Afrike zbiera zvyčajne od októbra do marca a menší zber úrody je od apríla do septembra. Hansen upozornil na to, že extrémne kolísanie cien za posledných šesť mesiacov znížilo obchodnú aktivitu, pričom záujem na trhu v New Yorku klesol približne na 133 000 kontraktov z priemerných 300 000 v predchádzajúcich rokoch.



