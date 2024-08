Reťazec aktuálne pripravuje predajne na otvorenie.

Biedronka otvorí vo Voderadoch distribučné centrum, odkiaľ bude zásobovať svoje predajne, informuje Trnavský hlas.

Reťazec je aktuálne vo fáze prípravy na otvorenie nových prevádzok.

Obchodný reťazec nedávno oznámil, že čoskoro otvorí prvé predajne v Leviciach, Nových Zámkoch, Považskej Bystrici, Senici a vo Zvolene. Biedronka na Slovensku oslávila presne rok od založenia.

Zákazníkom ponúka najmä lacné potraviny a drogériu, ale aj oblečenie, doplnky do kuchyne, elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a do záhrady, príslušenstvo na športovanie či produkty určené pre deti. Konkurovať bude najmä reťazcom, ako Lidl, Kaufland či Billa a Tesco.

