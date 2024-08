Štát sľubuje aj vysoký náborový príspevok.

Príslušníci bezpečnostných zložiek by mohli dostávať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Dostávať by mohli vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky.

Príspevky by sa mohli zaviesť aj pre ozbrojených príslušníkov finančnej správy, návrh preto ráta aj s novelizáciou zákona o finančnej správe.

Možnosť priznania príspevku na bývanie vo vyššej sume má byť stabilizačným nástrojom, a to najmä v regiónoch s vysokými nákladmi na bývanie.

Prečo je to dôležité: Stabilizačné a motivačné nástroje majú prispieť k zvráteniu nepriaznivej personálnej situácie v týchto zložkách. Návrh má priniesť zlepšenie podmienok odmeňovania, ako aj udržateľnosť príslušníkov.



Širší kontext: Jednorazový dočasný stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur by mohol dostávať policajt, ktorého služobný pomer by trval do 30. júna 2025 aspoň 20 rokov. Policajt by bol následne povinný tri roky zotrvať v služobnom pomere.

Dočasný náborový príspevok vo výške 5 000 eur by mohol dostať policajt a ozbrojený príslušník finančnej správy v príprave, ktorého by prijali od 1. októbra 2024 do 31. decembra 2025.



Príspevok na bývanie by sa mohol zvýšiť v priemere o 200 eur. Tento príspevok by mal závisieť výlučne od miesta výkonu štátnej služby. U ozbrojených príslušníkov finančnej správy nárok na príspevok na bývanie doteraz absentoval. Dostať by mohli príspevok do výšky 700 eur mesačne.

