Národná kriminálna agentúra (NAKA) skončí k 31. augustu svoju činnosť.

Po zrušení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniknú tri nové špecializované policajné útvary.

Zamerané budú na korupciu, drogové trestné činy a terorizmus.

O presnej podobe reorganizácie Policajného zboru (PZ) bude podľa ministra v najbližších dňoch informovať policajný prezident Ľubomír Solák.

Prečo je to dôležité: Reorganizácia prináša aj riziká, napríklad možné spomalenie prebiehajúcich vyšetrovaní. To by mohlo mať vplyv na závažné prípady, vrátane tých, ktoré zahŕňajú politicky citlivé kauzy.

Citát: „Od prvého októbra dôjde k prvej fáze reorganizácie, o ktorej som hovoril už minimálne pol roka. Bola spracovaná policajným prezídiom na základe štatistík a na základe toho, aby boj s organizovaným zločinom, ale aj so štandardnou finančnou kriminalitou, korupciou, terorizmom a boj proti drogovej činnosti bol čo najefektívnejší,“ ozrejmil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v televízii TA3.

Širší kontext: Policajné prezídium uviedlo, že cieľom reorganizácie je efektívne rozloženie síl a prostriedkov. Bližšie informácie k pripravovanej ďalšej fáze reorganizácie Policajného zboru bude možné uviesť až po uskutočnení všetkých potrebných krokov na jej realizáciu.



Minister vnútra už v minulosti zdôvodnil potrebu reorganizácie personálnym podstavom v polícii, množstvom riadiacich pracovníkov, rušením špeciálnej prokuratúry, ale aj potrebou reflektovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu. NAKA skončí k 31. augustu svoju činnosť a nahradí ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).

Prečítaj si aj tieto články: