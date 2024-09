Návrh na výmenu ministerstva za pozíciu predsedu parlamentu vraj Andrej Danko dostal na minulotýždňovej koaličnej rade.

Tomáš Taraba povedal, že Danko odmietol ponuku na post predsedu NRSR výmenou za niektorý z rezortov, ktorý vedie SNS.

Richard Raši uviedol, že k dohode na predsedovi Národnej rady SR v koalícii však stále nedošlo. Strana Hlas-SD však trvá na znení koaličnej zmluvy.

Raši pripúšťa, že ako kandidát na pozíciu šéfa parlamentu ešte nejaký čas zotrvá v pozícii člena vlády. Tvrdí, že je „na čakačke“.

Prečo je to dôležité: Slovensko je bez predsedu parlamentu už niekoľko mesiacov a parlament dočasne vedie Peter Žiga. Napriek tomu, že podľa koaličnej zmluvy patrí kreslo strane Hlas-SD, Andrej Danko stále tvrdí, že najvyššie funkcie by si mali lídri koalície rozdeliť. Druhá najvyššia ústavná funkcia tak zostáva neobsadená.

Citáty:„Ak má vláda fungovať, musí sa koaličná zmluva dodržiavať či z hľadiska postov, alebo predkladania zákonov,“ upozornil Raši.

„Týmto pádom, ak to má byť len v tejto rovine, že post za niektorý z rezortov, kde je nominant SNS, to považujem za uzavretú tému. My sme nešli niečo bartrovať, my sme išli do toho s tým, že je potrebné zohľadniť fakt, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom aj vďaka hlasom voličov SNS,“ povedal Taraba.

Širší kontext: Miesto predsedu NR SR sa uvoľnilo po víťazstve Pellegriniho v prezidentských voľbách. Hlas-SD naň nominoval Rašiho. Danko považuje za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Podobne sa opakovane vyjadroval aj Fico. Prezident by však mal byť nadstranícky a rovnako by tak mal aj konať.





Prečítaj si aj tieto články: