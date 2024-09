Na nedávne zistenia kriticky reaguje PS aj KDH.

Progresívne Slovensko upozorňuje, že možné získanie špionážneho nástroja Pegasus tajnou službou ohrozuje zásadným spôsobom demokraciu.

KDH urgentne žiada vládnu koalíciu o sfunkčnenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS).

Opozičné strany reagujú na informácie Denníka N, podľa ktorých SIS zrejme získala nástroj na sledovanie mikrofónov, kamier aj displejov mobilných telefónov a na sťahovanie obsahu všetkých komunikačných aplikácií vrátane šifrovaných.

Opozícia považuje možnosť takéhoto zásahu do súkromia občanov za bezprecedentnú. SIS uviedla, že nemôže v tejto veci poskytnúť akékoľvek informácie.

Citáty:„Ak tajná služba naozaj disponuje týmto potenciálne nebezpečným a veľmi kontroverzným nástrojom, znamená to ohrozenie súkromia každého občana. A keď pri tom nemá žiadnu kontrolu, je to zásadné ohrozenie demokratických princípov,“ tvrdí poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS).

„Už v júni som upozorňoval na to, že vláda chce viac sledovať svojich občanov. Čo je pre mňa neprijateľné. Teraz sa dozvedáme, že tajné služby môžu mať k dispozícii sledovací systém, ktorý dokáže sledovať takmer všetko z vášho telefónu. Nie tak ďaleko od nás bolo sledovanie zneužívané politicky. Vlády sledovali nepohodlných politikov a novinárov. Takáto vec v žiadnom prípade nemôže nastať,“ skonštatoval poslanec KDH František Majerský.

Prečo je to dôležité: Možné nasadenie špionážneho softvéru vyvoláva obavy o súkromie a bezpečnosť občanov. Ak by sa tvrdenia potvrdili, mohlo by to znamenať zneužitie technológie určenej na boj proti zločinu na sledovanie bežných občanov či novinárov.



Širší kontext: Informácie priniesol Denník N s odvolaním sa na štyri rôzne zdroje z bezpečnostnej komunity. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poprel informácie o nákupe daného systému a označil ich za nepravdivé. Rovnako aj minister životného prostredia Tomáš Taraba po rokovaní vlády poprel nákup podobného zariadenia.



Napriek tomu Denník N uviedol, že systém, pravdepodobne izraelský spyware Pegasus, bol nedávno nasadený do plnej prevádzky, čo nepriamo potvrdil aj poslanec Juraj Krúpa.

