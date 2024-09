Andrej Danko povedal, že rezort zdravotníctva môže slovenskú ekonomiku stiahnuť pod vodu.

Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že slovenskú ekonomiku môže stiahnuť pod vodu rezort zdravotníctva.

Danko tvrdí, že chce od koaličného partnera (strany Hlas-SD - pozn. redakcie) počuť, ako to bude s daným rezortom ďalej.

Danko označil slovenské zdravotníctvo za „jamu levovu“ a povedal, že sa v ňom strácajú peniaze.

Citát:„Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa musí veľmi rýchlo prebrať, pretože za čias Tomáša Druckera bol rozpočet štyri miliardy, dnes už zdravotníctvu nestačí pomaly deväť miliárd eur a povedzte mi, či ste spokojnejší v nemocniciach, či vidíte väčšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, či vidíte výstavbu nemocníc,“ poznamenal.

Širší kontext: Danko apeluje na šéfku zdravotníctva a tvrdí, že by mala začať „makať“. Povedal, že štát leje peniaze do zdravotníctva, ale musí sa pozrieť aj na to, kde sa strácajú.

