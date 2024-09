Vírus D68 môže spôsobiť vážnejšie komplikácie.

V Spojených štátoch rastie počet prípadov infekcií enterovírusom D68, ktorý môže u niektorých pacientov vyvolať závažné komplikácie podobné detskej obrne, známe ako akútna ochabnutá myelitída.

Tento vírus sa šíri podobne ako iné respiračné vírusy a často spôsobuje príznaky podobné prechladnutiu. Deti sú najohrozenejšou skupinou.

Testovanie odpadových vôd je efektívny spôsob, ako sledovať šírenie vírusu, pretože veľká časť nakazených nemá príznaky a vírus sa tak ľahko nerozpozná, informuje CNN.

Citát: „Testovanie odpadových vôd na prítomnosť vírusov poskytuje skorý indikátor aktivity vírusu v konkrétnej oblasti. Je to užitočné najmä pri ochoreniach, ktoré sú často asymptomatické alebo ktoré sa často netestujú,“ vysvetlila klinická docentka na Univerzite Georgea Washingtona Leany Wen.

Prečo je to dôležité: Aj keď zvýšený výskyt enterovírusu D68 momentálne sledujú v Spojených štátoch, tento vírus sa môže v dôsledku prepojenosti sveta rozšíriť aj do iných krajín. Vzhľadom na to, že spôsobuje príznaky podobné bežnému prechladnutiu, ľudia ho nemusia rozpoznať, čo komplikuje jeho kontrolu.

Širší kontext: Enterovírusy sú bežné a väčšina prípadov prebehne bez závažných následkov. Vírus D68 však môže spôsobiť vážnejšie komplikácie, ako napríklad ochabnutie svalov alebo ťažkosti s dýchaním.

Deti sú najviac ohrozené, keďže sú často v úzkom kontakte so svojimi rovesníkmi a ich imunita nie je ešte dostatočne silná. Ochorenie môže vážne ohroziť pacientov na živote, ak zasiahne ich dýchacie alebo srdcové svaly. Akútna ochabnutá myelitída je však zriedkavá.

