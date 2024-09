Citát: "Útoky na Libanon zabíjajú a zraňujú deti desivým tempom. Utrpenie detí sa musí skončiť," povedal predstaviteľ UNICEF-u v Libanone Edouard Beigbeder a dodal, že sa situácia zmenila na katastrofu.

Širší kontext: Zdroje blízke Hizballáhu uviedli, že masívne piatkové útoky zrovnali so zemou najmenej šesť budov. Z miesta hlásia množstvo obetí. Mohutná explózia bola taká silná, že rozbila okná a otriasla domami asi 30 kilometrov severne od Bejrútu. Na miesto výbuchov smeruje množstvo sanitiek. Útok prišiel hodinu po tom, ako sa tisíce ľudí zúčastnili na pohrebe jedného z najvyšších veliteľov Hizballáhu, ktorý bol zabitý deň predtým.



Izrael tento týždeň výrazne zintenzívnil svoje letecké útoky v Libanone a vyhlásil, že je odhodlaný ukončiť viac ako 11 mesiacov trvajúcu paľbu Hizballáhu na svoje územie.

Boje medzi Izraelom a Hizballáhom vyhnali z domovov desaťtisíce ľudí na oboch stranách hranice. Medzi obeťami pondelkových a utorkových útokov bolo aj 50 detí, uviedol UNICEF s odvolaním na údaje libanonského ministerstva zdravotníctva.

Beirut now; they are carpet bombing the city.



100,000 people fled to Beirut from the South in search of safety pic.twitter.com/mmFxRUwHfS