VIDEO: Izrael zaútočil na hlavné mesto Libanonu. Tisíce ľudí muselo opustiť mesto, mnohí spia v autách či na ulici

Širší kontext: Najnovšia eskalácia bojov medzi izraelskou armádou a Hizballáhom v Libanone si za necelé dva dni vyžiadala takmer 560 obetí. Pondelková eskalácia nastala po mimoriadne intenzívnych delostreleckých prestrelkách počas uplynulej nedele, keď Hizballáh na sever Izraela vypustil okolo 150 rakiet a dronov.



Šlo o reakciu Hizballáhu na zabitie desiatok príslušníkov hnutia pri sérii výbuchov malých komunikačných zariadení - pagerov a vysielačiek -, ku ktorej došlo minulý týždeň na rôznych miestach v Libanone a Sýrii. Tieto útoky sú pripisované Izraelu, ktorý sa však k zodpovednosti za ne neprihlásil. O život pri nich prišlo 39 ľudí a zranenia utrpelo takmer 3 000, vrátane mnohých civilistov.

Multiple Deaths and over a Dozen Injuries, following the Israeli Airstrike within the last hour on the Dahieh Suburb of Beirut. pic.twitter.com/baN3MNvn3H