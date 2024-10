Nemocnica urobila bývalému poslancovi PS testy na HIV bez jeho vedomia. Hellebrandt prvýkrát verejne prehovoril o vážnej chorobe

Bývalý poslanec za Progresívne Slovensko sa v rozhovore vyjadril ku kauze o HIV. Hellebrandta si zastal aj známy lekár.

Bývalý poslanec za Progresívne Slovensko Tomáš Hellebrandt tvrdí, že Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ho vopred neupovedomila o vykonaní testov na ochorenie HIV. V rozhovore pre Denník N opísal priebeh vyšetrovania kauzy, keď súčasný premiér Robert Fico vo februári oznámil, že Hellebrandt má diagnostikované HIV. Krátko po prevalení informácie vyvodil bývalý poslanec politickú zodpovednosť a vzdal sa poslaneckého mandátu.

„Lekárka, ktorá mi to prišla oznámiť, bola veľmi empatická. Samozrejme, bola trochu vystrašená, pretože ma neinformovali o tom, že ma idú testovať na HIV. To si myslím, že nie je úplne v poriadku. Viem, že v Británii by za taký postup lekár stratil zamestnanie,“ tvrdí Hellebrandt.

O ochorení vraj neinformoval personál nemocnice z dôvodu, že nie je infekčný. „Neurobil som tak zo strachu, že táto osobná informácia sa dostane na verejnosť a stane sa prostriedkom politického boja. Zdá sa, že som sa bál oprávnene,“ uviedol Hellebrandt. K prípadu sa v minulosti vyjadril aj známy lekár MUDr. Maroš Rudnay, ktorý tvrdí, že postup žilinskej nemocnice je škandalózny a nemá nič spoločné so zdravým rozumom.

