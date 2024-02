Exposlanca Hellebrandta z PS sa zastal známy lekár: Nemocnica postupovala škandalózne, jej vedenie má blízko Hlasu-SD

Za celou kauzou podľa viacerých cítiť homofóbiu a politickú objednávku.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina podala trestné oznámenie na bývalého poslanca Národnej rady SR z Progresívneho Slovenska Tomáša Hellebrandta za to, že lekárom pri pobyte v nemocnici neohlásil svoju diagnózu. Hellebrandta sa teraz zastal známy rádiológ aj Inštitút ľudských práv.

MUDr. Maroš Rudnay tvrdí, že postup žilinskej nemocnice je škandalózny a nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Zároveň si myslí, že za trestným oznámením na exposlanca je politická objednávka, vedenie nemocnice má totiž blízko k strane Hlas-SD. Nad rozhodnutím nemocnice krútia hlavou viacerí lekári, ktorí na sociálnych sieťach nad týmto postupom vyjadrili nesúhlas a rozčarovanie.

„Nikto nerozumie tomu, čo robia, prečo to robia a čo to má spoločné so zdravým rozumom. Nijaký kompetentný zdravotník toto nemôže považovať za ohrozenie,“ povedal s tým, že správanie nemocnice nemá žiadnu logiku a vo svojej lekárskej praxi sa s podobným postupom nestretol.

„Bežne sa stáva (ako sa stalo napríklad mne), že pacient prechádzal celým procesom diagnostiky vrátane invazívneho, chirurgickej liečby a na úplnom konci po neštandardnom priebehu sa zistilo, že príčinou jeho ťažkostí je rozvinutý, terminálny AIDS, o ktorom pacient (mal tuším vyše 65 rokov) absolútne nevedel. Nikto z nás, ktorým prešiel pod rukami, si z toho ťažkú hlavu nerobil a necítil sa nijako ohrozený,“ vysvetlil Rudnay.

Hellebrandt nie je infekčný

Hellebrandt podstupuje liečbu v zahraničí a s ochorením žije viac ako 15 rokov, vďaka čomu nie je infekčný a nepredstavuje ohrozenie pre okolie ani zdravotnícky personál. Napriek tomu sa poslanec vzdal poslaneckého mandátu a zo svojho konania vyvodil zodpovednosť.

„Keďže nepredstavujem ohrozenie pre verejné zdravie, netušil som, že svoju diagnózu musím niekde aktívne hlásiť. Akákoľvek neznalosť práva neospravedlňuje a je iba mojou chybou, že som sa neoboznámil so slovenskými pravidlami predtým, ako som sa sem vrátil,“ napísal na Facebooku Hellebrandt.

Vyvodil politickú zodpovednosť

Dôvodom odstúpenia podľa slov bývalého poslanca nebolo ochorenie, ale porušenie predpisov. Rudnay sa ho však zastáva a nevidí dôvod na to, aby svoj zdravotný stav špecifikoval v prípade, že zabráni prenosu ochorenia.

„Ja nepotrebujem, aby pacient, keď s ním idem pracovať, mi hlásil, či má nejakú chorobu. Ak má infekčnú chorobu, má sa správať tak, aby zabránil prenosu – čo napríklad znamená, že keď má respiračnú infekciu, dá si respirátor… Vy nemusíte nič nikomu hlásiť…“ lekár zároveň upozornil na nebezpečný lynč, ktorému politik čelí. Niektorí ľudia na internete dokonca vyzývajú na to, aby bol zavraždený.

Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie

Inštitút ľudských práv na nemocnicu podal trestné oznámenie, pretože vidí porušenie zákona na strane zdravotníckeho zariadenia a jeho personálu, a to preto, že nedodržali zákonnú povinnosť, t. j. dodržiavať etický kódex a mlčanlivosť.

„Správanie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina považujeme za neakceptovateľné, neprofesionálne a pravdepodobne aj protizákonné. Niekto z tohto zdravotníckeho zariadenia vyzradil citlivú osobnú informáciu a táto sa následne stala súčasťou súboja politických strán,“ upozorňuje riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.

„Zdravotnícky personál pritom musí vedieť, že je rozdiel medzi pacientom infekčným a neinfekčným. Legislatíva hovorí, že pacient má povinnosť správať sa tak, aby nešíril infekciu, nič viac. Zdravotnícky personál má povinnosť sa chrániť, je to bežná súčasť ich práce, že prichádzajú do styku s chorými ľuďmi, od ktorých sa nechcú nakaziť. Svojím správaním však táto nemocnica poškodzuje dobré meno celého zdravotníctva a prispieva k stigmatizácii a diskriminácii. Navyše za celou touto kauzou cítiť aj homofóbiu,“ dodal.