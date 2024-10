Žiaci by sa mali vrátiť do lavíc už budúci týždeň.

Základná škola v obci Bátovce v Nitrianskom kraji pre vysokú chorobnosť detí prerušila vyučovanie. Nariadenie poslal Regionálny úrad verejného zdravotníctva, informujú tvnoviny.sk.

Dočasné prerušenie výučby sa týka všetkých žiakov na prvom aj druhom stupni. Žiaci by sa mali vrátiť do školy budúci týždeň.

„My dovtedy urobíme všetko pre to, aby nastúpili do čistého prostredia, pretože aj aktuálne dnes prebieha dezinfekcia všetkých priestorov školy. To isté zopakujeme aj v utorok pred nástupom detí, aby sa nám vírusové ochorenia neroznášali, aby sme nemali prerušované vyučovacie procesy,“ informovala riaditeľka Základnej školy v Bátovciach Ivana Drangová.

Za minulý týždeň eviduje Úrad verejného zdravotníctva 47 963 akútnych respiračných ochorení, medzi ktoré patrí COVID-19, chrípka a jej podobné ochorenia. Odborníci pripomínajú, že voči vyššie spomenutým ochoreniam sa môžu občania chrániť očkovaním. Viac informácii nájdeš tu.

Anketa: Aj teba už skolila jesenná chrípka? Áno, bohužiaľ. Nie, zatiaľ sa držím. Áno, bohužiaľ. 42 % Nie, zatiaľ sa držím. 58 %

