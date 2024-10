Holečková varuje, že ak by sa Slovensko vydalo cestou vystúpenia z euroatlantických štruktúr, malo by to pre krajinu devastačné následky.

Martina Holečková, nezaradená poslankyňa Národnej rady SR zvolená za KDH, upozornila na volebný program strany Národná koalícia pod vedením Rudolfa Huliaka.

Táto strana, ktorej členovia sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS, požaduje vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Holečková zdôrazňuje, že takéto požiadavky sú v priamom rozpore s proeurópskym smerovaním deklarovaným vo vládnom programe.

Vyzýva stranu Hlas-SD, ktorá pred parlamentnými voľbami v roku 2023 sľúbila, že nebude spolupracovať s politickými subjektmi požadujúcimi vystúpenie z euroatlantických štruktúr, aby zaujala jasné stanovisko.

Citát:„Je paradoxné, že hoci vláda vo svojom programovom vyhlásení aj v podpísanom memorande jasne hovorí o proeurópskom smerovaní Slovenska a že je proti vystúpeniu z NATO, tak sa Slovensko účasťou Národnej koalície vo vláde stáva prakticky jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá má priamo vo vláde stranu, ktorá je za vystúpenie z Európskej únie,“ hovorí Holečková.

Prečo je to dôležité: Holečková poukazuje na zásadný rozpor medzi programovým vyhlásením vlády a postojom Národnej koalície. Poslankyňa varovala pred nebezpečenstvom, ak by vládna koalícia bola podporovaná stranou, ktorá chce vystúpiť z medzinárodných štruktúr, čím by ohrozila postavenie Slovenska v EÚ a NATO.



Širší kontext: Národná koalícia vedená Rudolfom Huliakom sa do parlamentu dostala prostredníctvom kandidátky SNS, no jej postoj sa výrazne odlišuje od programového vyhlásenia vlády.

Holečková varuje, že ak by sa Slovensko naozaj vydalo cestou vystúpenia z euroatlantických štruktúr, malo by to pre krajinu devastačné následky. Názory Huliakovej strany sú v priamom rozpore so záväzkami Slovenska v rámci EÚ a NATO.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si tiež: