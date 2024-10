Spotrebitelia by mali prestať používať dotknuté modely autíčok.

Slovenská obchodná inšpekcia informuje o stiahnutí z predaja rôznych modelov autíčok. Výrobky spoločnosti TRAXXAS môžu spotrebiteľov ohroziť na zdraví. Dôvodom je, že trecie podložky pri niektorých elektrických modeloch a brzdové doštičky pri modeloch na vodíkový pohon obsahujú malé množstvá „bieleho azbestu“, ktorého dovoz je do EÚ zakázaný.

„Azbestové vlákna sa môžu uvoľňovať z podložky vo vozidle trením a používatelia môžu byť vystavení azbestovým vláknam, ak sa vozidlo demontuje na účely opravy alebo údržby. Ak sa azbestové vlákna uvoľňujú do vzduchu a vdychujú sa, môžu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu,“ píše inšpekcia.

Slovenská obchodná inšpekcia uvádza, že ide konkrétne o modely „Bandit 240XX, Stampede 360XX, Rustler 370XX, Slash 58XX, Drag Slash 94076-4, Stampede 4x4 670XX, Slash 4x4 680XX, RAlly VXL 7407X, E-Revo 560XX, Summit 5610, E-Maxx 390XX, 1/16 Slash 4x4 700XX, 1/16 E-Revo 710XX, 1/16 Summit 720XX, 1/16 Rally 73XX, 1/16 Mustang 73XX, 1/16 Nastruck 73XX, 1/16 Fiesta 73XX, Ford Fiesta ST Rally 74054, Telluride 67044, Jato 550XX a 5510, Slayer 590XX, T-Maxx 490XX, Revo 590XX a 5310“.

Spotrebiteľom odporúčajú odstrániť alebo vymeniť trecie podložky alebo brzdové doštičky. Spotrebitelia by taktiež mali prestať používať dotknuté modely autíčok. Modely výrobkov by mali vrátiť na miesto nákupu a poslať do centralizovaného opravárenského zariadenia na bezplatnú opravu.

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia