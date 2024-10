Uvedenie zaplavených vozidiel do pôvodného stavu je prakticky nemožné.

Na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami by sa v najbližších týždňoch mohli začať objavovať zaplavené autá.

Kupujúci by si mali dať pozor najmä na jazdenky dovezené zo zahraničia, konkrétne z Poľska, Rumunska, Českej republiky, ale aj Nemecka a Rakúska.

Opatrní by však mali byť aj pri automobiloch, ktoré boli prevádzkované na Slovensku.

Ako upozorňuje spoločnosť Cebia, uvedenie zaplavených vozidiel do pôvodného stavu je prakticky nemožné a problémy sa môžu prejaviť až po niekoľkých mesiacoch, kedy výmena dielov môže znamenať obrovské finančné náklady.

Citát: „Zaplavené automobily sa často vyvážajú z krajiny a predávajú sa inde. Vidíme to po každej povodni. Tieto vodidlá sú zlatou baňou pre nepoctivých predajcov, ktorí na nich zarábajú desiatky či dokonca stovky tisíc korún. Zaplavené auto buď lacno kúpia v dražbe po poistnej udalosti, alebo priamo od majiteľa, ak nebolo poistené. Vysušia ho a uvedú do stavu, v ktorom na prvý pohľad nie sú viditeľné žiadne stopy po zatopení,“ varuje riaditeľ spoločnosti Cebia Martin Pajer.

Širší kontext: Pre bežného kupujúceho je takmer nemožné odhaliť predchádzajúce zatopenie. Automobily zvyčajne nie sú viditeľne poškodené na karosérii a často sa dajú pomerne dobre vyčistiť a vysušiť. Na prvý pohľad tak môžu vyzerať ako veľmi dobrá kúpa. Rizikom je taktiež to, že nemusí ísť vždy o otvorený podvod. Niektorí predajcovia môžu kúpiť už opravené vozidlo bez toho, aby poznali jeho históriu a ponúknuť ho zákazníkom bez toho, aby im povedali, že bolo zaplavené.



V prípade novších vozidiel sú následky zaplavenia vážnejšie. Najnáchylnejšie sú elektrické a emisné systémy. Ak sa bahnitá voda alebo blato dostane do katalyzátorov alebo filtrov sadzí umiestnených vo výfukovom potrubí alebo do palivových nádrží, často nie je možné tieto miesta dostatočne vyčistiť, aby postihnuté systémy naďalej spoľahlivo fungovali. Napriek všetkému úsiliu o vyčistenie a vysušenie zvyčajne nie je v ľudských silách uviesť vozidlo do rovnakého stavu ako pred povodňou.



Autá po záplavách môžu mať veľké problémy nielen s elektroinštaláciou, ale aj s koróziou karosérie alebo môžu mať zníženú životnosť filtra pevných častíc a katalyzátora. Závady súvisiace so záplavami sa môžu začať prejavovať mesiace po vyčistení a uvedení automobilu do prevádzky, pričom práve tento typ poškodenia je zradný. Budúci majiteľ potom môže očakávať poruchy elektroniky, predčasné opotrebovanie motora a podvozku alebo nadmernú koróziu.



Pre kupujúceho je ťažké zistiť predchádzajúce zaplavenie, pri prehliadke by mal hľadať stopy po bahne v interiéri, najmä pod čalúnením a na koberčekoch. Varovaním môže byť zápach v interiéri alebo snaha zamaskovať ho vôňou auta. Práve sedadlá, ktoré nasiakli kalnou vodou, môžu šíriť zápach. Preto sa v týchto prípadoch často nahrádzajú inými, napríklad zo šrotoviska.

Oplatí sa tiež skontrolovať, či nie sú držiaky sedadiel zoxidované alebo zhrdzavené. Nevyhnutné je skontrolovať funkčnosť elektrických častí a kupujúci by si mali všímať aj prípadný nepravidelný chod motora. Najlepšie je obrátiť sa na odborníkov, ktorí vozidlo pred kúpou skontrolujú.

