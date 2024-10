SHMÚ varuje: Teplé a suché podmienky môžu zapríčiniť lesné požiare

Vlny horúčav a suchého počasia môžu spôsobiť požiar v lesných porastoch.

Teplé a suché podmienky môžu vyústiť do výskytu požiarov v lesných porastoch. Ukázala to aj uplynulá letná sezóna, počas ktorej požiare vznikli nad obcou Pohorelá, na Tomášovskom výhľade či v Ludrovskej doline. Poukázal na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý sa touto problematikou bude zaoberať spolu s Lesmi SR na štvrtkovom odbornom seminári v Nemšovej.



„Zmiernenie negatívnych dopadov sucha, horúčav a požiarneho nebezpečenstva je hlavnou motiváciou pre intenzívne zapojenie sa do projektu Clim4Cast (Interreg CE), ktorý sa okrem vývoja predpovedného nástroja zameriava aj na návrh proaktívneho prístupu k manažmentu eliminácie negatívnych vplyvov spomínaných nebezpečných javov,“ priblížil hovorca SHMÚ Ivan Garčár.



Súčasťou programu seminára tak okrem odborných prednášok bude aj diskusia zameraná na už existujúcu prevenciu pred lesnými požiarmi, ale aj na opatrenia, ktoré bude vhodné zaviesť do budúcnosti. Všetky podnety a komentáre odborníci využijú na prípravu na mieru šitých a pre prax využiteľných nástrojov a mechanizmov pre lepšiu pripravenosť na výskyt sucha, vĺn horúčav a s nimi spojeného požiarneho nebezpečenstva.