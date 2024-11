Prehľad volieb v USA: Donald Trump sa blíži k víťazstvu

Trump zvíťazil v kľúčovom štáte Georgia a Severná Karolína. Harris neplánuje počas noci vystúpiť.

Republikánsky kandidát na amerického prezidenta Donald Trump si zatiaľ zaistil víťazstvo vo dvoch zo siedmich kľúčových štátov - Severnej Karolíne a Georgii - a vedie vo všetkých zvyšných. V Pensylvánii má zatiaľ podľa údajov CNN 50,8 percenta hlasov, kým Harrisová je na 48,1 percenta.

V Michigane dostal Trump predbežne 52 percent, Harrisová 46,2 percenta. Vo Wisconsine Trumpovi zatiaľ narátali 51 percent z odovzdaných hlasov, Harrisovej 47,3 percenta.

V Arizone je to tesné - Trump má 49,8 percenta, Harrisová 49,3 percenta.



V Nevade to vyzerá jednoznačne pre Trumpa - 73 percent, Harrisová má iba 26,2 percenta hlasov. V tomto štáte sú však zrátané iba dve percentá hlasov, kým v ostatných je to zhruba od 50 percent do 90 percent.

Volebný tím amerického exprezidenta Donalda Trumpa sa presúva z jeho vily Mar-a-Lago na Floride do kongresového centra, kde sa tento opätovný republikánsky kandidát na prezidenta chystá vystúpiť s prejavom.

Demokratická kandidátka Kamala Harrisová sa podľa jedného z vedúcich jej kampane Cedrica Richmonda nechystá v noci vystúpiť s prejavom. „Ešte stále sa rátajú hlasy, naďalej sú štáty, kde nie je rozhodnuté. Počas celej noci budeme bojovať, aby sa určite zarátal každý hlas,“ cituje ho denník The Guardian. „Tesnosť súboja je presne to, na čo sme sa pripravovali,“ napísala Dillová, šéfka volebného tímu demokratov.