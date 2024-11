Európska únia plánuje namiesto populárneho vzdelávacieho programu podporiť zdravie.

Populárny vzdelávací program Erasmus využíva ročne množstvo študentov. Po novom by malo dôjsť k viacerým zmenám, informujú noviny.sk. Európska únia plánuje znížiť rozpočet projektu až o 300 miliónov eur. Znamenalo by to, že ročne by sa projektu zúčastnilo o 100-tisíc študentov menej. Program ročne využíva až 1,2 milióna ľudí.

„Je mi ľúto, že krajiny to vidia tak, že práve tie najúspešnejšie, najdôležitejšie projekty by mali dostať na budúci rok menej peňazí,“ vyjadril sa k plánovaným zmenám europoslanec Ľudovít Ódor.

Ušetrené peniaze plánuje parlament prerozdeliť na prevenciu zdravia a pre poľnohospodárov chce vyčleniť 96 miliónov eur.

