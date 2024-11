Incidentom sa zaoberá aj Inšpekcia životného prostredia SR.

V kolibe v Tatranskej Štrbe mali v ponuke počas Dušičiek jedlá z medvedieho mäsa, informujú tvnoviny.sk.

V menu sa nachádzal medvedí guláš a domáca nátierka z medvedích oškvarkov.

V prevádzke zákazníkom tvrdia, že ide o povolený odlov a mäso prešlo cez hygienu. Ministerstvo životného prostredia SR však reštaurácii výnimku neudelilo.

Citáty:„Je to medveď. Nie je to fejk. Je to klasický medveď. Ešte pred mesiacom behal a už dobehal. Je to legálne... Musíte tam mať nejaký kontakt na TANAP-e,“ uviedol zamestnanec podniku.

„Správa TANAP-u dôrazne odmieta, že by medvedie mäso, ktoré reštaurácia ponúka, pochádzalo z lovu v našom poľovnom revíre,“ uviedol TANAP.

„Predmetné mäso z medveďa pochádza z podtatranského regiónu. V prevádzke neboli identifikované žiadne zistenia v rozpore s legislatívou,“ povedala Janka Hurajtová z Koliby Žerucha.

Širší kontext: Podľa odborníka na medvede Michala Haringa je obchodovanie s medveďmi zakázané. Ministerstvo dokáže udeliť výnimku a povolenie napríklad zo zákazu komerčných činností. Medveďa chráni aj zákon o ochrane prírody a krajiny. Špeciálnou ponukou sa zaoberá aj Inšpekcia životného prostredia SR.

