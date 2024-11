Bloger Vladislav Bokhan tento rok opäť zabodoval so svojím vtipom na ruských učiteľov. Predstavil sa ako úradník Jednotného Ruska a školám vo Voronežskom regióne zaslal pokyny na projekt vlasteneckej majstrovskej triedy s názvom Prilba vlasti.

Podľa jeho inštrukcií učitelia vyrábali čiapky z alobalu ako ochranu pred žiarením zo satelitov NATO. Niektorí z učiteľov dokonca žiadali diplom alebo potvrdenie o účasti na tejto aktivite, informuje meduza.io.

Do tejto aktivity sa zapojilo sedem škôl vo Voronežskom regióne a ich fotky z akcie zverejnil Bokhan na svojom blogu. Učitelia, ktorí sa zapojili, dostali pochvalu za ich kreatívny a vlastenecký prístup od miestnych predstaviteľov, hoci neskôr im pripomenuli, aby venovali väčšiu pozornosť informačnej bezpečnosti.

