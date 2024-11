Muža obvinili z neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.

Dôchodca z Krásna nad Kysucou dealoval pervitín, no od ľudí si niekedy ani nevypýtal peniaze. O kurióznom prípade rozhodoval Okresný súd Žilina na konci októbra, informoval portál SME.



Muža obvinili z neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa informácií v trestnom rozkaze mal muž tento nezvyčajný koníček vykonávať od novembra 2023 až do júna 2024. Látku získaval od neznámeho dílera a následne ju spracovával. Určitú časť dávky si nechal pre seba a zvyšok uschoval do papierových skladačiek.



Záujemcovia o psychotropnú látku si chodili po dávku k starcovi domov. Penzista drogy uchovával v kuchyni a predsieni rodinného domu. V trestnom rozkaze sa uvádza, že presne nezistený počet dávok drogy, ktorú prechovával hlavne v predsieni a kuchyni, poskytol aj ľuďom bezplatne.



Pri domovej prehliadke polícia zaistila injekčnú striekačku s obsahom kryštalického materiálu, plastové vrecko a kovovú lyžičku s obsahom bielej kryštalickej látky. Predmety mal penzista vložiť do vrecka bundy inej osoby.