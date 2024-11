Na Slovensku hrozí znemožnenie používania maďarského jazyka, tvrdí analytik

Nové opatrenia môžu byť veľmi problematické.

Z politických vyjadrení na Slovensku vyplýva, že cieľom pripravovanej novely zákona o štátnom jazyku je potlačiť amerikanizmy a posilniť postavenie slovenského jazyka.

V praxi by to však prinieslo potlačenie používania maďarského jazyka na Slovensku, myslí si riaditeľ výskumu Inštitútu stratégie a politiky Johna Lukacsa na Univerzite verejných služieb Balázs Tárnok.

Ministerstvo kultúry SR tvrdí, že novela nemá oslabiť práva menšín, ale zmierňovať vplyv anglického jazyka. Podľa Maďarskej aliancie však o novele prenikli na verejnosť informácie, ktoré naznačujú, že „sprísnenia presahujú aj rámec Mečiarovho jazykového zákona z roku 1995“.

Citát: „Vyústilo by to do bezprecedentných opatrení, ktoré sú prísnejšie nielen od novely jazykového zákona z roku 2009, ale aj od jazykového zákona (vtedajšieho slovenského premiéra Vladimíra) Mečiara z polovice 90. rokov. Zaviedlo by to prísnejšie predpisy vo viacerých aspektoch a v mimoriadnej miere by to obmedzilo práva maďarskej menšiny používať svoj jazyk,“ zdôraznil analytik.

Širší kontext: Rezort pod záštitou ministerky Martiny Šimkovičovej pripravuje nové opatrenia, ktoré budú zahŕňať jednotné geografické označovanie miest, obcí, ulíc a kultúrnych pamiatok, čím chce zabezpečiť väčšiu konzistentnosť v používaní jazyka. Reakciou sú špekulácie z druhej strany politického spektra, ale aj obvinenia o porušovaní práv národnostných menšín či pokutách pre bežných ľudí.

Podľa slov Tárnoka reálne hrozí, že ak novela v terajšej forme bude schválená parlamentom, môže byť v praxi použitá na potlačenie maďarčiny.