REBRÍČEK: Toto sú najväčší platitelia daní na Slovensku. Prehľad top desiatich firiem, ktoré štátu odviedli najviac

Podľa analýzy je takmer 70 % z 50 najväčších platiteľov daní hodnotených ako „vysoko spoľahliví daňovníci“.

V roku 2023 desať najväčších platiteľov daní a odvodov z nefinančného sektora odviedlo do slovenského rozpočtu približne 1,6 miliardy eur, pričom do čela rebríčka sa vrátila spoločnosť Volkswagen Slovakia. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Taxparency 2024 od poradenskej spoločnosti BMB Partners Taxand, ktorá prináša prehľad najväčších prispievateľov do verejných financií.

Volkswagen Slovakia odviedol minulý rok na daniach a odvodoch 279 miliónov eur, nasledovaný automobilkou Kia Slovakia s 212 miliónmi eur a Slovnaftom s 195 miliónmi eur. Medzi ďalších významných prispievateľov patrili Slovenské elektrárne, U. S. Steel Košice a Železnice Slovenskej republiky. Tieto firmy patria aj medzi najväčších zamestnávateľov, čo priamo prispieva k vysokému objemu odvodov.

Vysoko spoľahliví daňovníci

Podľa analýzy je takmer 70 % z 50 najväčších platiteľov daní hodnotených ako vysoko spoľahliví daňovníci, čo je výrazne nad priemerom Slovenska, kde takéto hodnotenie dosahuje len niečo cez 20 %. Tento fakt poukazuje na vysokú daňovú disciplínu najväčších firiem a ich dôležitú úlohu v plnení verejných financií.

Index daňovej spoľahlivosti (IDS), zavedený finančnou správou na odporúčanie Európskej komisie, funguje už tri roky a prináša pozitívne výsledky. Viac ako dve tretiny firiem z rebríčka uvádzajú, že daňový rating využívajú pri hodnotení obchodných partnerov alebo pri ESG reportovaní, čo posilňuje transparentnosť a dôveru v rámci podnikateľského prostredia.