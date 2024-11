Putin zatiaľ na kroky Bidena nereagoval.

Americký prezident Joe Biden rozhodol, že umožní Ukrajine zasiahnuť ruské územie pomocou amerických rakiet s dlhým doletom, čo v Rusku vyvolalo ostrú reakciu.

Ruské vládne noviny Rossiyskaya Gazeta to označili za „jedno z najprovokatívnejších a najneuváženejších rozhodnutí Bidenovej administratívy,“ ktoré môže viesť ku katastrofálnym následkom, informuje BBC.

Ruskí politici, vrátane poslanca Leonida Slutského a senátora Vladimira Džabarova, varovali pred eskaláciou, ktorá môže podľa nich viesť k vážnym dôsledkom, až po potenciálny konflikt svetových rozmerov v podobe tretej svetovej vojny.

Citát: „Odchádzajúci americký prezident Joe Biden urobil jedno z najprovokatívnejších a najneuváženejších rozhodnutí svojej administratívy, ktoré môže viesť ku katastrofálnym následkom,“ uviedla webová stránka ruských vládnych novín Rossiyskaya Gazeta.

Širší kontext: Kremeľ už dlho varuje Západ, aby Ukrajine nepovolil použiť ich zbrane dlhého doletu. Putin upozornil, že by to Moskva považovala za „priamu účasť“ krajín NATO vo vojne. V októbri navyše oznámil možné zmeny v ruskej jadrovej doktríne.

Putin na Bidenov krok zatiaľ verejne nereagoval, no v minulosti naznačil, aké by mohli byť jeho ďalšie kroky. V júni povedal, že by Rusko posilnilo svoje systémy protivzdušnej obrany a mohlo by začať dodávať zbrane rovnakého typu protivníkom Západu v iných častiach sveta.