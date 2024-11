VIDEO: Maslo v Rusku zatvárajú do plastovej krabičky s magnetickým zámkom. Pre nárast cien začalo lákať zlodejov

Vysoká inflácia v Rusku sa odráža aj na opatreniach proti krádežiam. Predražené maslo si zákazníci môžu zakúpiť v plastovej škatuli s magnetickým zámkom, ktorý personál odstráni po zaplatení, informuje Financial Times.

Krádeže masla v Rusku dokazujú aj zábery zverejnené na sociálnej sieti X. Video zachytilo dvoch zamaskovaných mužov, ktorí sa vlámali do predajne, vykradli pokladňu a odniesli si 20 kilogramov masla.

Problémom pre Rusko je aj samotné dovážanie masla, keďže zhruba 25 % pochádza z Bieloruska. Ruskí zákazníci si musia zvyknúť na vysoké ceny bežných potravín, ako sú mäso, cibuľa či mliečne výrobky. Cena masla medziročne vzrástla o 26 %.

Russians have sunk so low they’re now stealing butter from stores because they can’t afford it. Stores lock it up in plastic boxes to keep it safe.



Meanwhile, like obedient slaves, they have no problem with their government pouring billions into killing civilians in Ukraine. pic.twitter.com/hHZwUTj4zz